https://ria.ru/20230611/zemletryasenie-1877526980.html
На Курилах ощутили землетрясение у побережья японского Хоккайдо
На Курилах ощутили землетрясение у побережья японского Хоккайдо - РИА Новости, 11.06.2023
На Курилах ощутили землетрясение у побережья японского Хоккайдо
Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано в воскресенье у южного побережья японского острова Хоккайдо, его ощутили на Курилах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T16:15
2023-06-11T16:15
2023-06-11T16:15
хоккайдо
курильские острова
хонсю (остров)
шикотан
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано в воскресенье у южного побережья японского острова Хоккайдо, его ощутили на Курилах, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 6,3 произошло 11 июня в 20.54 (12.54 мск). Эпицентр находился между островами Хоккайдо и Хонсю, очаг подземных толчков располагался на глубине 137 километров", - уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По словам собеседницы агентства, подземные толчки силой 3 балла ощутили жители курильского острова Шикотан. Тревога цунами не объявлялась, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20230609/zemletryasenie-1877114991.html
хоккайдо
курильские острова
хонсю (остров)
шикотан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хоккайдо, курильские острова, хонсю (остров), шикотан
Хоккайдо, Курильские острова, Хонсю (остров), Шикотан
На Курилах ощутили землетрясение у побережья японского Хоккайдо
На Курилах ощутили землетрясение магнитудой 6,3 у побережья японского острова Хоккайдо