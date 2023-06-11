https://ria.ru/20230611/zemletryasenie-1877526980.html

На Курилах ощутили землетрясение у побережья японского Хоккайдо

На Курилах ощутили землетрясение у побережья японского Хоккайдо - РИА Новости, 11.06.2023

На Курилах ощутили землетрясение у побережья японского Хоккайдо

Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано в воскресенье у южного побережья японского острова Хоккайдо, его ощутили на Курилах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T16:15

2023-06-11T16:15

2023-06-11T16:15

хоккайдо

курильские острова

хонсю (остров)

шикотан

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано в воскресенье у южного побережья японского острова Хоккайдо, его ощутили на Курилах, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 6,3 произошло 11 июня в 20.54 (12.54 мск). Эпицентр находился между островами Хоккайдо и Хонсю, очаг подземных толчков располагался на глубине 137 километров", - уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По словам собеседницы агентства, подземные толчки силой 3 балла ощутили жители курильского острова Шикотан. Тревога цунами не объявлялась, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20230609/zemletryasenie-1877114991.html

хоккайдо

курильские острова

хонсю (остров)

шикотан

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

хоккайдо, курильские острова, хонсю (остров), шикотан