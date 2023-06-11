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США планируют возобновить членство в ЮНЕСКО, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.06.2023
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20:24 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/yunesko-1877558548.html
США планируют возобновить членство в ЮНЕСКО, сообщили СМИ
США планируют возобновить членство в ЮНЕСКО, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.06.2023
США планируют возобновить членство в ЮНЕСКО, сообщили СМИ
США на текущей неделе уведомили ЮНЕСКО о своем решении возобновить членство в организации, пишет в воскресенье портал Axios со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T20:24
2023-06-11T20:24
в мире
сша
юнеско
дональд трамп
одри азуле
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. США на текущей неделе уведомили ЮНЕСКО о своем решении возобновить членство в организации, пишет в воскресенье портал Axios со ссылкой на неназванного представителя госдепартамента. Согласно его данным, уведомление было совершено в частном порядке. Таким образом, отмечает портал, США намерены восстановить свой статус страны-члена ЮНЕСКО спустя почти шесть лет после того, как предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп объявил о его прекращении. По информации портала, замгоссекретаря по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма 8 июня вручил письмо гендиректору организации Одри Азуле, в котором был изложен план по возвращению США в ЮНЕСКО. План был согласован в результате длительных переговоров между госдепом и представителями организации, он среди прочего содержит график выплат задолженностей США. В начале текущего года госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что у страны есть намерение вернуться в ЮНЕСКО. Он отмечал, что многие страны упрекали Вашингтон в несерьезном отношении к подобным организациям. По этой причине, добавлял Блинкен, после восстановления своего членства США намерены платить взносы вовремя.
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в мире, сша, юнеско, дональд трамп, одри азуле, энтони блинкен
В мире, США, ЮНЕСКО, Дональд Трамп, Одри Азуле, Энтони Блинкен
США планируют возобновить членство в ЮНЕСКО, сообщили СМИ

Axios: США уведомили ЮНЕСКО о решении возобновить членство в организации

© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© AP Photo / Christophe Ena
Логотип ЮНЕСКО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. США на текущей неделе уведомили ЮНЕСКО о своем решении возобновить членство в организации, пишет в воскресенье портал Axios со ссылкой на неназванного представителя госдепартамента.
Согласно его данным, уведомление было совершено в частном порядке. Таким образом, отмечает портал, США намерены восстановить свой статус страны-члена ЮНЕСКО спустя почти шесть лет после того, как предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп объявил о его прекращении.
По информации портала, замгоссекретаря по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма 8 июня вручил письмо гендиректору организации Одри Азуле, в котором был изложен план по возвращению США в ЮНЕСКО. План был согласован в результате длительных переговоров между госдепом и представителями организации, он среди прочего содержит график выплат задолженностей США.
В начале текущего года госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что у страны есть намерение вернуться в ЮНЕСКО. Он отмечал, что многие страны упрекали Вашингтон в несерьезном отношении к подобным организациям. По этой причине, добавлял Блинкен, после восстановления своего членства США намерены платить взносы вовремя.
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В миреСШАЮНЕСКОДональд ТрампОдри АзулеЭнтони Блинкен
 
 
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