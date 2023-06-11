https://ria.ru/20230611/yunesko-1877558548.html

США планируют возобновить членство в ЮНЕСКО, сообщили СМИ

США планируют возобновить членство в ЮНЕСКО, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.06.2023

США планируют возобновить членство в ЮНЕСКО, сообщили СМИ

США на текущей неделе уведомили ЮНЕСКО о своем решении возобновить членство в организации, пишет в воскресенье портал Axios со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T20:24

2023-06-11T20:24

2023-06-11T20:24

в мире

сша

юнеско

дональд трамп

одри азуле

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. США на текущей неделе уведомили ЮНЕСКО о своем решении возобновить членство в организации, пишет в воскресенье портал Axios со ссылкой на неназванного представителя госдепартамента. Согласно его данным, уведомление было совершено в частном порядке. Таким образом, отмечает портал, США намерены восстановить свой статус страны-члена ЮНЕСКО спустя почти шесть лет после того, как предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп объявил о его прекращении. По информации портала, замгоссекретаря по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма 8 июня вручил письмо гендиректору организации Одри Азуле, в котором был изложен план по возвращению США в ЮНЕСКО. План был согласован в результате длительных переговоров между госдепом и представителями организации, он среди прочего содержит график выплат задолженностей США. В начале текущего года госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что у страны есть намерение вернуться в ЮНЕСКО. Он отмечал, что многие страны упрекали Вашингтон в несерьезном отношении к подобным организациям. По этой причине, добавлял Блинкен, после восстановления своего членства США намерены платить взносы вовремя.

https://ria.ru/20230610/sud-1877412021.html

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в мире, сша, юнеско, дональд трамп, одри азуле, энтони блинкен