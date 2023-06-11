https://ria.ru/20230611/vzryvy-1877455921.html
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.06.2023
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы звучат в Харьковской области, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T02:03
2023-06-11T02:03
2023-06-11T05:24
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Взрывы звучат в Харьковской области, сообщает украинский телеканал ТСН."Взрывы раздались в Харькове", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.В Харьковской, Полтавской и Кировоградской областях звучит воздушная тревога.По данным издания "Зеркало недели", взрывы также прогремели в пригороде Днепра.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230611/vzryvy-1877452245.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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харьковская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
ТСН: в Харьковской области прогремели взрывы
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Взрывы звучат в Харьковской области, сообщает украинский телеканал ТСН.
«
"Взрывы раздались в Харькове", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.
В Харьковской, Полтавской и Кировоградской областях звучит воздушная тревога.
По данным издания "Зеркало недели", взрывы также прогремели в пригороде Днепра.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщили СМИ