https://ria.ru/20230611/voz-1877488624.html

При нападении боевиков на отель в Сомали погиб сотрудник ВОЗ

При нападении боевиков на отель в Сомали погиб сотрудник ВОЗ - РИА Новости, 11.06.2023

При нападении боевиков на отель в Сомали погиб сотрудник ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в Twitter, что один сотрудник ВОЗ погиб в Сомали в результате РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T11:03

2023-06-11T11:03

2023-06-11T11:03

в мире

сомали

могадишо

тедрос адханом гебрейесус

воз

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в Twitter, что один сотрудник ВОЗ погиб в Сомали в результате нападения боевиков на отель в пятницу. Ранее национальное телевидение Сомали (SNTV) сообщило, что по меньшей мере девять человек погибли в результате нападения боевиков на отель в столице Сомали Могадишо. "Я убит горем о того, что мы потеряли сотрудника ВОЗ в недавнем нападении в Могадишо в Сомали. Мои искренние соболезнования семьям (погибших - ред.) и всем, кто потерял близкого человека. Мы осуждаем все нападения на гражданских лиц и гуманитарных работников", - написал Гебрейесус. Ранее местный интернет-портал Garowe со ссылкой на полицию сообщал, что боевики "Аш-Шабаб" атаковали отель в столице Сомали, где часто останавливаются чиновники и политики, на место прибыли полицейские. Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230604/napadenie-1876022967.html

сомали

могадишо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сомали, могадишо, тедрос адханом гебрейесус, воз