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При нападении боевиков на отель в Сомали погиб сотрудник ВОЗ - РИА Новости, 11.06.2023
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11:03 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/voz-1877488624.html
При нападении боевиков на отель в Сомали погиб сотрудник ВОЗ
При нападении боевиков на отель в Сомали погиб сотрудник ВОЗ - РИА Новости, 11.06.2023
При нападении боевиков на отель в Сомали погиб сотрудник ВОЗ
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в Twitter, что один сотрудник ВОЗ погиб в Сомали в результате РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T11:03
2023-06-11T11:03
в мире
сомали
могадишо
тедрос адханом гебрейесус
воз
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в Twitter, что один сотрудник ВОЗ погиб в Сомали в результате нападения боевиков на отель в пятницу. Ранее национальное телевидение Сомали (SNTV) сообщило, что по меньшей мере девять человек погибли в результате нападения боевиков на отель в столице Сомали Могадишо. "Я убит горем о того, что мы потеряли сотрудника ВОЗ в недавнем нападении в Могадишо в Сомали. Мои искренние соболезнования семьям (погибших - ред.) и всем, кто потерял близкого человека. Мы осуждаем все нападения на гражданских лиц и гуманитарных работников", - написал Гебрейесус. Ранее местный интернет-портал Garowe со ссылкой на полицию сообщал, что боевики "Аш-Шабаб" атаковали отель в столице Сомали, где часто останавливаются чиновники и политики, на место прибыли полицейские. Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сомали, могадишо, тедрос адханом гебрейесус, воз
В мире, Сомали, Могадишо, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ
При нападении боевиков на отель в Сомали погиб сотрудник ВОЗ

Глава ВОЗ Гебрейесус: при нападении боевиков на отель в Сомали погиб сотрудник организации

© Depositphotos.com / Free2014Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© Depositphotos.com / Free2014
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в Twitter, что один сотрудник ВОЗ погиб в Сомали в результате нападения боевиков на отель в пятницу.
Ранее национальное телевидение Сомали (SNTV) сообщило, что по меньшей мере девять человек погибли в результате нападения боевиков на отель в столице Сомали Могадишо.
"Я убит горем о того, что мы потеряли сотрудника ВОЗ в недавнем нападении в Могадишо в Сомали. Мои искренние соболезнования семьям (погибших - ред.) и всем, кто потерял близкого человека. Мы осуждаем все нападения на гражданских лиц и гуманитарных работников", - написал Гебрейесус.
Ранее местный интернет-портал Garowe со ссылкой на полицию сообщал, что боевики "Аш-Шабаб" атаковали отель в столице Сомали, где часто останавливаются чиновники и политики, на место прибыли полицейские.
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* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреСомалиМогадишоТедрос Адханом ГебрейесусВОЗ
 
 
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