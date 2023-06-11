https://ria.ru/20230611/voennye-1877543714.html

Из украинского плена освободили 94 российских военнослужащих

Из украинского плена освободили 94 российских военнослужащих - РИА Новости, 11.06.2023

Из украинского плена освободили 94 российских военнослужащих

Из украинского плена удалось освободить 94 российских военных, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T18:40

2023-06-11T18:40

2023-06-11T20:42

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Из украинского плена удалось освободить 94 российских военных, сообщило Минобороны."В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — подчеркнули в ведомстве.Военно-транспортные самолеты доставят освобожденных в Москву на лечение и реабилитацию. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.Последний обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 6 мая. Тогда Министерство обороны сообщило об освобождении троих российских летчиков.

https://ria.ru/20230521/plen-1873292749.html

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Возвращение российских военнослужащих из плена Минобороны РФ опубликовало видео с возвращением из украинского плена российских военнослужащих 2023-06-11T18:40 true PT1M06S

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вооруженные силы рф, украина, в мире