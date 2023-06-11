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Из украинского плена освободили 94 российских военнослужащих - РИА Новости, 11.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:40 11.06.2023 (обновлено: 20:42 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/voennye-1877543714.html
Из украинского плена освободили 94 российских военнослужащих
Из украинского плена освободили 94 российских военнослужащих - РИА Новости, 11.06.2023
Из украинского плена освободили 94 российских военнослужащих
Из украинского плена удалось освободить 94 российских военных, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T18:40
2023-06-11T20:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
украина
в мире
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Из украинского плена удалось освободить 94 российских военных, сообщило Минобороны."В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — подчеркнули в ведомстве.Военно-транспортные самолеты доставят освобожденных в Москву на лечение и реабилитацию. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.Последний обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 6 мая. Тогда Министерство обороны сообщило об освобождении троих российских летчиков.
https://ria.ru/20230521/plen-1873292749.html
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Возвращение российских военнослужащих из плена
Минобороны РФ опубликовало видео с возвращением из украинского плена российских военнослужащих
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вооруженные силы рф, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Украина, В мире
Из украинского плена освободили 94 российских военнослужащих

Минобороны сообщило о возвращении 94 российских военных с подконтрольной Киеву территории

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Из украинского плена удалось освободить 94 российских военных, сообщило Минобороны.
«
"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — подчеркнули в ведомстве.
Военно-транспортные самолеты доставят освобожденных в Москву на лечение и реабилитацию. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Последний обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 6 мая. Тогда Министерство обороны сообщило об освобождении троих российских летчиков.
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