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Из украинского плена освободили 94 российских военнослужащих
Из украинского плена освободили 94 российских военнослужащих - РИА Новости, 11.06.2023
Из украинского плена освободили 94 российских военнослужащих
Из украинского плена удалось освободить 94 российских военных, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T18:40
2023-06-11T18:40
2023-06-11T20:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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в мире
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Из украинского плена удалось освободить 94 российских военных, сообщило Минобороны."В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — подчеркнули в ведомстве.Военно-транспортные самолеты доставят освобожденных в Москву на лечение и реабилитацию. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.Последний обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 6 мая. Тогда Министерство обороны сообщило об освобождении троих российских летчиков.
https://ria.ru/20230521/plen-1873292749.html
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Возвращение российских военнослужащих из плена
Минобороны РФ опубликовало видео с возвращением из украинского плена российских военнослужащих
2023-06-11T18:40
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вооруженные силы рф, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Украина, В мире
Из украинского плена освободили 94 российских военнослужащих
Минобороны сообщило о возвращении 94 российских военных с подконтрольной Киеву территории