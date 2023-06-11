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В Херсоне оценили предварительный ущерб школам, детсадам и больницам - РИА Новости, 11.06.2023
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20:29 11.06.2023 (обновлено: 20:46 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/uscherb-1877559080.html
В Херсоне оценили предварительный ущерб школам, детсадам и больницам
В Херсоне оценили предварительный ущерб школам, детсадам и больницам - РИА Новости, 11.06.2023
В Херсоне оценили предварительный ущерб школам, детсадам и больницам
Ущерб подтопленным в Херсонской области школам и детсадам, по предварительным данным, оценивается в 5,1 миллиарда рублей, учреждениям здравоохранения - 5,05... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T20:29
2023-06-11T20:46
херсон
херсонская область
ситуация в днр и лнр
разрушение каховской гэс
россия
киев
андрей алексеенко
владимир леонтьев (новая каховка)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Ущерб подтопленным в Херсонской области школам и детсадам, по предварительным данным, оценивается в 5,1 миллиарда рублей, учреждениям здравоохранения - 5,05 миллиарда рублей, всего подтоплено 67 социальных объектов, сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале."По предварительным расчетам ущерб школам и детсадам оценивается в 5,1 млрд рублей, учреждениям здравоохранения - 5,05 млрд", - сообщил Алексеенко, уточнив, что всего подтоплено 67 социальных объектов.Он также указал, что общая протяженность затопленных дорог составляет 160 километров, ущерб предстоит подсчитать.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
херсон
херсонская область
россия
киев
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херсон, херсонская область , ситуация в днр и лнр, разрушение каховской гэс, россия, киев, андрей алексеенко, владимир леонтьев (новая каховка)
Херсон, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР, Разрушение Каховской ГЭС, Россия, Киев, Андрей Алексеенко, Владимир Леонтьев (Новая Каховка)
В Херсоне оценили предварительный ущерб школам, детсадам и больницам

Ущерб затопленным в Херсоне больницам, школам и детсадам превысил десять миллиардов рублей

© AP Photo / LibkosЗатопленный район Херсона
Затопленный район Херсона - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© AP Photo / Libkos
Затопленный район Херсона
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Ущерб подтопленным в Херсонской области школам и детсадам, по предварительным данным, оценивается в 5,1 миллиарда рублей, учреждениям здравоохранения - 5,05 миллиарда рублей, всего подтоплено 67 социальных объектов, сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале.
«
"По предварительным расчетам ущерб школам и детсадам оценивается в 5,1 млрд рублей, учреждениям здравоохранения - 5,05 млрд", - сообщил Алексеенко, уточнив, что всего подтоплено 67 социальных объектов.
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
6 июня, 15:45
Он также указал, что общая протяженность затопленных дорог составляет 160 километров, ущерб предстоит подсчитать.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
ХерсонХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНРРазрушение Каховской ГЭСРоссияКиевАндрей АлексеенкоВладимир Леонтьев (Новая Каховка)
 
 
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