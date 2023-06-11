https://ria.ru/20230611/uscherb-1877559080.html

В Херсоне оценили предварительный ущерб школам, детсадам и больницам

В Херсоне оценили предварительный ущерб школам, детсадам и больницам - РИА Новости, 11.06.2023

В Херсоне оценили предварительный ущерб школам, детсадам и больницам

Ущерб подтопленным в Херсонской области школам и детсадам, по предварительным данным, оценивается в 5,1 миллиарда рублей, учреждениям здравоохранения - 5,05... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T20:29

2023-06-11T20:29

2023-06-11T20:46

херсон

херсонская область

ситуация в днр и лнр

разрушение каховской гэс

россия

киев

андрей алексеенко

владимир леонтьев (новая каховка)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Ущерб подтопленным в Херсонской области школам и детсадам, по предварительным данным, оценивается в 5,1 миллиарда рублей, учреждениям здравоохранения - 5,05 миллиарда рублей, всего подтоплено 67 социальных объектов, сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале."По предварительным расчетам ущерб школам и детсадам оценивается в 5,1 млрд рублей, учреждениям здравоохранения - 5,05 млрд", - сообщил Алексеенко, уточнив, что всего подтоплено 67 социальных объектов.Он также указал, что общая протяженность затопленных дорог составляет 160 километров, ущерб предстоит подсчитать.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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россия

киев

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсон, херсонская область , ситуация в днр и лнр, разрушение каховской гэс, россия, киев, андрей алексеенко, владимир леонтьев (новая каховка)