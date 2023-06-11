https://ria.ru/20230611/turkmeniya-1877466355.html

Туркмения приобретет шесть самолетов Boeing

Туркмения приобретет шесть самолетов Boeing - РИА Новости, 11.06.2023

Туркмения приобретет шесть самолетов Boeing

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поручил правительству приобрести шесть самолетов Boeing, сообщает государственное информагентство Туркмении. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T07:54

2023-06-11T07:54

2023-06-11T07:55

туркмения

сша

сердар бердымухамедов

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АШХАБАД, 11 июн - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поручил правительству приобрести шесть самолетов Boeing, сообщает государственное информагентство Туркмении. Глава государства подписал два соответствующих постановления на заседании правительства по видеосвязи. Первый документ разрешает агентству "Туркменские авиалинии" в целях последовательной модернизации парка воздушных судов и обеспечения безопасности полётов "заключить с компанией Boeing (США) контракт на закупку четырех воздушных судов модели Boeing 737-8". Второе постановление главы государства в этих же целях разрешает "Туркменским авиалиниям" "заключить с компаниями "TMHCC-AIR 1 LLC" и "TMHCC-AIR 2 LLC" (США) трёхсторонние контракты на закупку двух воздушных судов модели Boeing 777-367ER". Туркменистан со времени обретения независимости в 1991 году в вопросах развития гражданской авиации сделал выбор в пользу сотрудничества с компанией Boeing. Авиапарк гражданской авиации страны почти полностью состоит из самолетов этого производителя.

https://ria.ru/20230312/samolety-1857282265.html

https://ria.ru/20230207/boeing-1850175442.html

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туркмения, сша, сердар бердымухамедов