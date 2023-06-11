Рейтинг@Mail.ru
Туркмения приобретет шесть самолетов Boeing - РИА Новости, 11.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:54 11.06.2023 (обновлено: 07:55 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/turkmeniya-1877466355.html
Туркмения приобретет шесть самолетов Boeing
Туркмения приобретет шесть самолетов Boeing - РИА Новости, 11.06.2023
Туркмения приобретет шесть самолетов Boeing
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поручил правительству приобрести шесть самолетов Boeing, сообщает государственное информагентство Туркмении. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T07:54
2023-06-11T07:55
туркмения
сша
сердар бердымухамедов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780661727_0:0:3446:1938_1920x0_80_0_0_57457635c87735f89802b62bfc762dc5.jpg
АШХАБАД, 11 июн - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поручил правительству приобрести шесть самолетов Boeing, сообщает государственное информагентство Туркмении. Глава государства подписал два соответствующих постановления на заседании правительства по видеосвязи. Первый документ разрешает агентству "Туркменские авиалинии" в целях последовательной модернизации парка воздушных судов и обеспечения безопасности полётов "заключить с компанией Boeing (США) контракт на закупку четырех воздушных судов модели Boeing 737-8". Второе постановление главы государства в этих же целях разрешает "Туркменским авиалиниям" "заключить с компаниями "TMHCC-AIR 1 LLC" и "TMHCC-AIR 2 LLC" (США) трёхсторонние контракты на закупку двух воздушных судов модели Boeing 777-367ER". Туркменистан со времени обретения независимости в 1991 году в вопросах развития гражданской авиации сделал выбор в пользу сотрудничества с компанией Boeing. Авиапарк гражданской авиации страны почти полностью состоит из самолетов этого производителя.
https://ria.ru/20230312/samolety-1857282265.html
https://ria.ru/20230207/boeing-1850175442.html
туркмения
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780661727_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_d12ca83f56b7acd7b37f412b80a9f575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туркмения, сша, сердар бердымухамедов
Туркмения, США, Сердар Бердымухамедов
Туркмения приобретет шесть самолетов Boeing

Президент Туркмении Бердымухамедов поручил приобрести шесть самолетов Boeing

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Boeing-737-800
Самолет Boeing-737-800 - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Самолет Boeing-737-800. Архивное фото
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 11 июн - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поручил правительству приобрести шесть самолетов Boeing, сообщает государственное информагентство Туркмении.
Глава государства подписал два соответствующих постановления на заседании правительства по видеосвязи.
Самолет Boeing 727 - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
WSJ: Саудовская Аравия планирует закупить крупную партию самолетов Boeing
12 марта, 00:39
Первый документ разрешает агентству "Туркменские авиалинии" в целях последовательной модернизации парка воздушных судов и обеспечения безопасности полётов "заключить с компанией Boeing (США) контракт на закупку четырех воздушных судов модели Boeing 737-8".
Второе постановление главы государства в этих же целях разрешает "Туркменским авиалиниям" "заключить с компаниями "TMHCC-AIR 1 LLC" и "TMHCC-AIR 2 LLC" (США) трёхсторонние контракты на закупку двух воздушных судов модели Boeing 777-367ER".
Туркменистан со времени обретения независимости в 1991 году в вопросах развития гражданской авиации сделал выбор в пользу сотрудничества с компанией Boeing. Авиапарк гражданской авиации страны почти полностью состоит из самолетов этого производителя.
Пассажирский самолет в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Boeing сократит около двух тысяч сотрудников в 2023 году, пишут СМИ
7 февраля, 06:30
 
ТуркменияСШАСердар Бердымухамедов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала