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Цели спецоперации России остались прежними, заявил посол в Австрии - РИА Новости, 11.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:28 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/tseli-1877549968.html
Цели спецоперации России остались прежними, заявил посол в Австрии
Цели спецоперации России остались прежними, заявил посол в Австрии - РИА Новости, 11.06.2023
Цели спецоперации России остались прежними, заявил посол в Австрии
Цели России в спецоперации остались прежними: от Украины никогда не должно исходить военной угрозы, она не должна размещать ядерное оружие или стать членом... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T19:28
2023-06-11T19:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
австрия
дмитрий любинский
нато
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ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Цели России в спецоперации остались прежними: от Украины никогда не должно исходить военной угрозы, она не должна размещать ядерное оружие или стать членом НАТО, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в интервью австрийскому порталу exxpress. "Цели остаются прежними. Это демилитаризация и денацификация Украины, обеспечение безопасности и территориальной целостности России, включая новые регионы. Говоря конкретно, это значит, что от Украины никогда более не должно исходить военной угрозы, страна не должна размещать на своей территории ядерное оружие или стать членом НАТО", - сказал Любинский. Дипломат добавил, что также все противоправные законы, дискриминирующие русский язык и русскоговорящих сограждан, должны быть аннулированы. "Это же касается и любых враждебных действий, и территориальных притязаний в отношении нашей страны. По сути своей, это "операция по принуждению к миру", - пояснил посол.
https://ria.ru/20230524/spetsoperatsiya-1873828304.html
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в мире, россия, украина, австрия, дмитрий любинский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Австрия, Дмитрий Любинский, НАТО
Цели спецоперации России остались прежними, заявил посол в Австрии

Посол в Вене Любинский заявил, что цели спецоперации России на Украине остались прежними

© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииЧрезвычайный и полномочный посол России в Австрии Дмитрий Любинский
Чрезвычайный и полномочный посол России в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Чрезвычайный и полномочный посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
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ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Цели России в спецоперации остались прежними: от Украины никогда не должно исходить военной угрозы, она не должна размещать ядерное оружие или стать членом НАТО, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в интервью австрийскому порталу exxpress.
«
"Цели остаются прежними. Это демилитаризация и денацификация Украины, обеспечение безопасности и территориальной целостности России, включая новые регионы. Говоря конкретно, это значит, что от Украины никогда более не должно исходить военной угрозы, страна не должна размещать на своей территории ядерное оружие или стать членом НАТО", - сказал Любинский.
Дипломат добавил, что также все противоправные законы, дискриминирующие русский язык и русскоговорящих сограждан, должны быть аннулированы. "Это же касается и любых враждебных действий, и территориальных притязаний в отношении нашей страны. По сути своей, это "операция по принуждению к миру", - пояснил посол.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаАвстрияДмитрий ЛюбинскийНАТО
 
 
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