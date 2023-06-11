https://ria.ru/20230611/tseli-1877549968.html

Цели спецоперации России остались прежними, заявил посол в Австрии

Цели спецоперации России остались прежними, заявил посол в Австрии - РИА Новости, 11.06.2023

Цели спецоперации России остались прежними, заявил посол в Австрии

Цели России в спецоперации остались прежними: от Украины никогда не должно исходить военной угрозы, она не должна размещать ядерное оружие или стать членом... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T19:28

2023-06-11T19:28

2023-06-11T19:28

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ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Цели России в спецоперации остались прежними: от Украины никогда не должно исходить военной угрозы, она не должна размещать ядерное оружие или стать членом НАТО, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в интервью австрийскому порталу exxpress. "Цели остаются прежними. Это демилитаризация и денацификация Украины, обеспечение безопасности и территориальной целостности России, включая новые регионы. Говоря конкретно, это значит, что от Украины никогда более не должно исходить военной угрозы, страна не должна размещать на своей территории ядерное оружие или стать членом НАТО", - сказал Любинский. Дипломат добавил, что также все противоправные законы, дискриминирующие русский язык и русскоговорящих сограждан, должны быть аннулированы. "Это же касается и любых враждебных действий, и территориальных притязаний в отношении нашей страны. По сути своей, это "операция по принуждению к миру", - пояснил посол.

https://ria.ru/20230524/spetsoperatsiya-1873828304.html

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в мире, россия, украина, австрия, дмитрий любинский, нато