https://ria.ru/20230611/teatr-1877458401.html

Балерина Мариинки рассказала, что ее удивило в инциденте с распылением газа

Балерина Мариинки рассказала, что ее удивило в инциденте с распылением газа - РИА Новости, 11.06.2023

Балерина Мариинки рассказала, что ее удивило в инциденте с распылением газа

Балерина Мариинского театра Оксана Скорик прокомментировала инцидент с использованием перцового баллончика посетительницей во время показа спектакля,... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T04:32

2023-06-11T04:32

2023-06-11T04:32

происшествия

санкт-петербург

мариинский театр

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Балерина Мариинского театра Оксана Скорик прокомментировала инцидент с использованием перцового баллончика посетительницей во время показа спектакля, признавшись, что была удивлена тем, что это случилось в Санкт-Петербурге.Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе театра, посетительница распылила в зале перцовый баллончик из-за ссоры с другими зрителями, в результате инцидента три человека обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась. После включения допвентиляции показ спектакля продолжился.Как призналась балерина в беседе с порталом "78.ru", ее удивил тот факт, что подобный случай произошел именно в Петербурге — культурной столице.По словам Скорик, единственной серьезной неприятностью для артистов на сцене стали пары газа, которые после включения вентиляции долетели до сцены. Из-за этого балеринам пришлось разойтись по гримерным."Мы люди достаточно закаленные, готовы к любым обстоятельствам, поэтому мне было неприятно, да, но на выступление это не повлияло", — рассказала Скорик. При этом она отметила, что не злится на посетительницу-дебоширку, предположив, что у той могли сдать нервы.Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что конфликт во время спектакля возник из-за того, что женщина с дочерью на 16-м ряду стали смотреть "Лебединое озеро" через камеры мобильных телефонов, поскольку они плохо видели происходящее на сцене. Рядом сидящие зрители попытались отобрать и выключить гаджеты, и тогда женщина достала газовый баллончик и распылила его. Позднее ее вместе с дочкой доставили в отдел полиции для разбирательства.

https://ria.ru/20230421/shkolniki-1867002292.html

https://ria.ru/20230605/kontsert-1876204274.html

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происшествия, санкт-петербург, мариинский театр