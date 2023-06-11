https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877500351.html
ВС России уничтожили украинские РСЗО "Град" в районе херсонских островов
ВС России уничтожили украинские РСЗО "Град" в районе херсонских островов - РИА Новости, 11.06.2023
ВС России уничтожили украинские РСЗО "Град" в районе херсонских островов
Артиллеристы соединений группировки "Днепр" уничтожили украинские установку РСЗО "Град" и гаубицу Д-30 в районе островов в устье Днепра под Херсоном, сообщил в... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T12:45
2023-06-11T12:45
2023-06-11T12:45
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
днепр (город)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 июн - РИА Новости. Артиллеристы соединений группировки "Днепр" уничтожили украинские установку РСЗО "Град" и гаубицу Д-30 в районе островов в устье Днепра под Херсоном, сообщил в воскресенье РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: 3 военнослужащих ВСУ уничтожены, 3 ранены", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, артиллеристы уничтожили РСЗО "Град" с экипажем в количестве 3 человек и боекомплектом.
https://ria.ru/20230611/ukraina-1877496399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсон, днепр (город), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, Днепр (город), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили украинские РСЗО "Град" в районе херсонских островов
ВС России уничтожили украинские РСЗО "Град" и гаубицу Д-30 в районе херсонских островов