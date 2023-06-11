https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877500351.html

ВС России уничтожили украинские РСЗО "Град" в районе херсонских островов

ВС России уничтожили украинские РСЗО "Град" в районе херсонских островов - РИА Новости, 11.06.2023

ВС России уничтожили украинские РСЗО "Град" в районе херсонских островов

Артиллеристы соединений группировки "Днепр" уничтожили украинские установку РСЗО "Град" и гаубицу Д-30 в районе островов в устье Днепра под Херсоном, сообщил в... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T12:45

2023-06-11T12:45

2023-06-11T12:45

специальная военная операция на украине

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 июн - РИА Новости. Артиллеристы соединений группировки "Днепр" уничтожили украинские установку РСЗО "Град" и гаубицу Д-30 в районе островов в устье Днепра под Херсоном, сообщил в воскресенье РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: 3 военнослужащих ВСУ уничтожены, 3 ранены", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, артиллеристы уничтожили РСЗО "Град" с экипажем в количестве 3 человек и боекомплектом.

https://ria.ru/20230611/ukraina-1877496399.html

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Дарья Буймова

безопасность, херсон, днепр (город), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины