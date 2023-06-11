https://ria.ru/20230611/saper-1877500015.html

Мобилизованный сапер рассказал о мотивации принять участие в спецоперации

Мобилизованный сапер рассказал о мотивации принять участие в спецоперации - РИА Новости, 11.06.2023

Мобилизованный сапер рассказал о мотивации принять участие в спецоперации

Мобилизованный сапер в зоне спецоперации рассказал РИА Новости о том, почему пошел защищать родину, а также об отношении к покинувшим страну. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T12:40

2023-06-11T12:40

2023-06-11T12:40

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

россия

ростов-на-дону

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Мобилизованный сапер в зоне спецоперации рассказал РИА Новости о том, почему пошел защищать родину, а также об отношении к покинувшим страну. "Тем людям, которые из России-матушки, из нашей страны (уехали), что хочу сказать. Бог им судья, каждый человек к этому по-разному относится. Я сделал свой выбор. Я сделал этот выбор для того, чтобы моя семья могла спать спокойно, как и другие жители моего города Ростова-на-Дону", - рассказал санитарный инструктор инженерно-саперной роты. Начальник инженерной службы танкового полка охарактеризовал мобилизованных военнослужащих как очень устойчивых и замотивированных. "У меня сейчас в данный момент подразделение на 70% состоит из мобилизованных - психологически устойчивые ребята, они знают для чего они сюда пришли, они защищают интересы Российский Федерации, они подготовлены, обучены", - сообщил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230611/kazarmy-1877462274.html

россия

ростов-на-дону

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, россия, ростов-на-дону