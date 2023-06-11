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Мобилизованный сапер рассказал о мотивации принять участие в спецоперации - РИА Новости, 11.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/saper-1877500015.html
Мобилизованный сапер рассказал о мотивации принять участие в спецоперации
Мобилизованный сапер рассказал о мотивации принять участие в спецоперации - РИА Новости, 11.06.2023
Мобилизованный сапер рассказал о мотивации принять участие в спецоперации
Мобилизованный сапер в зоне спецоперации рассказал РИА Новости о том, почему пошел защищать родину, а также об отношении к покинувшим страну. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T12:40
2023-06-11T12:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
ростов-на-дону
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Мобилизованный сапер в зоне спецоперации рассказал РИА Новости о том, почему пошел защищать родину, а также об отношении к покинувшим страну. "Тем людям, которые из России-матушки, из нашей страны (уехали), что хочу сказать. Бог им судья, каждый человек к этому по-разному относится. Я сделал свой выбор. Я сделал этот выбор для того, чтобы моя семья могла спать спокойно, как и другие жители моего города Ростова-на-Дону", - рассказал санитарный инструктор инженерно-саперной роты. Начальник инженерной службы танкового полка охарактеризовал мобилизованных военнослужащих как очень устойчивых и замотивированных. "У меня сейчас в данный момент подразделение на 70% состоит из мобилизованных - психологически устойчивые ребята, они знают для чего они сюда пришли, они защищают интересы Российский Федерации, они подготовлены, обучены", - сообщил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230611/kazarmy-1877462274.html
россия
ростов-на-дону
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вооруженные силы рф, россия, ростов-на-дону
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Ростов-на-Дону
Мобилизованный сапер рассказал о мотивации принять участие в спецоперации

Мобилизованный сапер рассказал, что принимает участие в спецоперации ради семьи и земляков

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота сапера в зоне спецоперации
Работа сапера в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости
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Работа сапера в зоне спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Мобилизованный сапер в зоне спецоперации рассказал РИА Новости о том, почему пошел защищать родину, а также об отношении к покинувшим страну.
"Тем людям, которые из России-матушки, из нашей страны (уехали), что хочу сказать. Бог им судья, каждый человек к этому по-разному относится. Я сделал свой выбор. Я сделал этот выбор для того, чтобы моя семья могла спать спокойно, как и другие жители моего города Ростова-на-Дону", - рассказал санитарный инструктор инженерно-саперной роты.
Начальник инженерной службы танкового полка охарактеризовал мобилизованных военнослужащих как очень устойчивых и замотивированных. "У меня сейчас в данный момент подразделение на 70% состоит из мобилизованных - психологически устойчивые ребята, они знают для чего они сюда пришли, они защищают интересы Российский Федерации, они подготовлены, обучены", - сообщил он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Кадры уничтожения полевых казарм ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
Российские артиллеристы поразили несколько полевых казарм ВСУ
Вчера, 06:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФРоссияРостов-на-Дону
 
 
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