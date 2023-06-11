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МЧС объявило о завершении активной фазы весеннего половодья на реках Якутии
МЧС объявило о завершении активной фазы весеннего половодья на реках Якутии - РИА Новости, 11.06.2023
МЧС объявило о завершении активной фазы весеннего половодья на реках Якутии
Активная фаза весеннего половодья на пяти реках Якутии завершена, сообщает главное управление МЧС России по региону. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T06:00
2023-06-11T06:00
2023-06-11T06:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ХАБАРОВСК, 11 июн - РИА Новости. Активная фаза весеннего половодья на пяти реках Якутии завершена, сообщает главное управление МЧС России по региону. "Активная фаза половодья на реках Лена, Яна, Колыма, Алазея и Индигирка завершена. Ледоход на всех реках вышел в устье", - говорится в сообщении. Отмечается, что гидрологическая обстановка развивалась в соответствии с прогнозами. Спасатели оказывали помощь гражданам подтопленных населенных пунктов. Было совершено пять подрывов льда с использованием 3 тонн взрывчатого вещества для устранения заторов. Ранее оперативный штаб региона сообщал, что свыше 2,5 миллиона рублей направлено на помощь пострадавшим от паводка в республике. В период половодья в восьми районах было подтоплено 58 жилых домов, в которых проживают 259 человек. Вода ушла. Среди пострадавших районов - Анабарский, Горный, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Намский, Таттинский, Усть-Янский, Хангаласский, в общей сложности 22 населенных пункта. Подсчет и уточнение ущерба продолжаются.
https://ria.ru/20230427/polovode-1868142261.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
МЧС объявило о завершении активной фазы весеннего половодья на реках Якутии
МЧС: активная фаза весеннего половодья на пяти реках Якутии завершена