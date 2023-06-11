https://ria.ru/20230611/reki-1877460919.html

МЧС объявило о завершении активной фазы весеннего половодья на реках Якутии

МЧС объявило о завершении активной фазы весеннего половодья на реках Якутии - РИА Новости, 11.06.2023

МЧС объявило о завершении активной фазы весеннего половодья на реках Якутии

Активная фаза весеннего половодья на пяти реках Якутии завершена, сообщает главное управление МЧС России по региону. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T06:00

2023-06-11T06:00

2023-06-11T06:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ХАБАРОВСК, 11 июн - РИА Новости. Активная фаза весеннего половодья на пяти реках Якутии завершена, сообщает главное управление МЧС России по региону. "Активная фаза половодья на реках Лена, Яна, Колыма, Алазея и Индигирка завершена. Ледоход на всех реках вышел в устье", - говорится в сообщении. Отмечается, что гидрологическая обстановка развивалась в соответствии с прогнозами. Спасатели оказывали помощь гражданам подтопленных населенных пунктов. Было совершено пять подрывов льда с использованием 3 тонн взрывчатого вещества для устранения заторов. Ранее оперативный штаб региона сообщал, что свыше 2,5 миллиона рублей направлено на помощь пострадавшим от паводка в республике. В период половодья в восьми районах было подтоплено 58 жилых домов, в которых проживают 259 человек. Вода ушла. Среди пострадавших районов - Анабарский, Горный, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Намский, Таттинский, Усть-Янский, Хангаласский, в общей сложности 22 населенных пункта. Подсчет и уточнение ущерба продолжаются.

https://ria.ru/20230427/polovode-1868142261.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия