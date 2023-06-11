Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 11.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/pogoda-1877477400.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 11.06.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Переменная облачность, без дождей и температура как в начале мая - не выше плюс 18 - ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T09:40
2023-06-11T09:40
погода
москва
михаил леус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572599039_0:81:3355:1968_1920x0_80_0_0_f8b25ee22718b90fb9ab247aff7b4a2e.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без дождей и температура как в начале мая - не выше плюс 18 - ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать юго-восточная периферия скандинавского антициклона. В Москве и окрестностях по-прежнему переменная облачность, без дождей. Температура воздуха ниже нормы и соответствует скорее первой декаде мая, плюс 16 - плюс 18 градусов ожидается в столице, плюс 14 - плюс 19 в районах Московской области", - сообщил он. По его словам, ветер ожидается северо-восточный 4-9 метров в секунду, в середине дня местами порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20230610/pogoda-1877437392.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572599039_624:0:3355:2048_1920x0_80_0_0_f41ebe2508687d1aad00717d7c3592b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
погода, москва, михаил леус
Погода, Москва, Михаил Леус
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик Леус: в Москве в воскресенье ожидается температура не выше плюс 18 и без дождей

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЛюди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без дождей и температура как в начале мая - не выше плюс 18 - ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице продолжит формировать юго-восточная периферия скандинавского антициклона. В Москве и окрестностях по-прежнему переменная облачность, без дождей. Температура воздуха ниже нормы и соответствует скорее первой декаде мая, плюс 16 - плюс 18 градусов ожидается в столице, плюс 14 - плюс 19 в районах Московской области", - сообщил он.
По его словам, ветер ожидается северо-восточный 4-9 метров в секунду, в середине дня местами порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
Отдыхающие в парке Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
10 июня, 20:53
 
ПогодаМоскваМихаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала