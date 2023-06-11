https://ria.ru/20230611/pogoda-1877477400.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 11.06.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Переменная облачность, без дождей и температура как в начале мая - не выше плюс 18 - ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T09:40
2023-06-11T09:40
2023-06-11T09:40
погода
москва
михаил леус
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без дождей и температура как в начале мая - не выше плюс 18 - ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать юго-восточная периферия скандинавского антициклона. В Москве и окрестностях по-прежнему переменная облачность, без дождей. Температура воздуха ниже нормы и соответствует скорее первой декаде мая, плюс 16 - плюс 18 градусов ожидается в столице, плюс 14 - плюс 19 в районах Московской области", - сообщил он. По его словам, ветер ожидается северо-восточный 4-9 метров в секунду, в середине дня местами порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20230610/pogoda-1877437392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, михаил леус
Погода, Москва, Михаил Леус
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик Леус: в Москве в воскресенье ожидается температура не выше плюс 18 и без дождей
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Переменная облачность, без дождей и температура как в начале мая - не выше плюс 18 - ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос
" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице продолжит формировать юго-восточная периферия скандинавского антициклона. В Москве и окрестностях по-прежнему переменная облачность, без дождей. Температура воздуха ниже нормы и соответствует скорее первой декаде мая, плюс 16 - плюс 18 градусов ожидается в столице, плюс 14 - плюс 19 в районах Московской области", - сообщил он.
По его словам, ветер ожидается северо-восточный 4-9 метров в секунду, в середине дня местами порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе