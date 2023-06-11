https://ria.ru/20230611/pogoda-1877477400.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 11.06.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Переменная облачность, без дождей и температура как в начале мая - не выше плюс 18 - ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T09:40

2023-06-11T09:40

2023-06-11T09:40

погода

москва

михаил леус

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без дождей и температура как в начале мая - не выше плюс 18 - ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать юго-восточная периферия скандинавского антициклона. В Москве и окрестностях по-прежнему переменная облачность, без дождей. Температура воздуха ниже нормы и соответствует скорее первой декаде мая, плюс 16 - плюс 18 градусов ожидается в столице, плюс 14 - плюс 19 в районах Московской области", - сообщил он. По его словам, ветер ожидается северо-восточный 4-9 метров в секунду, в середине дня местами порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20230610/pogoda-1877437392.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, михаил леус