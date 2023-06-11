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Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР - РИА Новости, 11.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:06 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/obstrel-1877566085.html
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР - РИА Новости, 11.06.2023
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР
Украинские войска обстреляли Широкую Балку, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T21:06
2023-06-11T21:06
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
в мире
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Широкую Балку, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Широкая Балка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Как сообщает мэр Горловки Иван Приходько, при обстреле украинскими войсками поврежден основной водопровод от поселка Широкая Балка в сторону жилмассива "Строитель". Широкая Балка располагается приблизительно в двух километрах к западу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1874754231.html
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украина, донецкая народная республика, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, В мире, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Широкой Балке три снаряда

© Фото : Официальный сайт Министерства обороны УкраиныРабота артиллерии ВСУ
Работа артиллерии ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© Фото : Официальный сайт Министерства обороны Украины
Работа артиллерии ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Широкую Балку, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Широкая Балка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Как сообщает мэр Горловки Иван Приходько, при обстреле украинскими войсками поврежден основной водопровод от поселка Широкая Балка в сторону жилмассива "Строитель".
Широкая Балка располагается приблизительно в двух километрах к западу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.06.2023
Вчера, 16:59
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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