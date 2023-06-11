https://ria.ru/20230611/obstrel-1877566085.html
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР - РИА Новости, 11.06.2023
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР
Украинские войска обстреляли Широкую Балку, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T21:06
2023-06-11T21:06
2023-06-11T21:06
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
в мире
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101457/27/1014572721_0:132:1561:1010_1920x0_80_0_0_184a8c9e4ad9a277398dc27f9447a526.jpg
ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Широкую Балку, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Широкая Балка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Как сообщает мэр Горловки Иван Приходько, при обстреле украинскими войсками поврежден основной водопровод от поселка Широкая Балка в сторону жилмассива "Строитель". Широкая Балка располагается приблизительно в двух километрах к западу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1874754231.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101457/27/1014572721_95:0:1535:1080_1920x0_80_0_0_4508807550fdfafb9c508e152edb902a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, В мире, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Широкой Балке три снаряда