https://ria.ru/20230611/obstrel-1877566085.html

Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР

Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР - РИА Новости, 11.06.2023

Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР

Украинские войска обстреляли Широкую Балку, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T21:06

2023-06-11T21:06

2023-06-11T21:06

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

в мире

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Широкую Балку, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Широкая Балка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Как сообщает мэр Горловки Иван Приходько, при обстреле украинскими войсками поврежден основной водопровод от поселка Широкая Балка в сторону жилмассива "Строитель". Широкая Балка располагается приблизительно в двух километрах к западу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1874754231.html

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украина, донецкая народная республика, в мире, вооруженные силы украины