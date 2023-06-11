https://ria.ru/20230611/obstrel-1877450728.html

Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 11.06.2023

Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 222 единицы различных боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T00:21

2023-06-11T00:21

2023-06-11T00:21

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

сцкк

горловка

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 222 единицы различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 21 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Отмечается, что всего украинские войска выпустили 222 единицы различных боеприпасов. Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Горловка, Гольмовский, Озеряновка, Минеральное, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Луганское, Александровка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух мирных жителей в Горловке и Александровке и гибели мужчины в Петровском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 18 обстрелов.

https://ria.ru/20230611/rogov-1877449812.html

донецкая народная республика

донецк

горловка

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донецкая народная республика, донецк, сцкк, горловка