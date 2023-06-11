https://ria.ru/20230611/obstrel-1877450728.html
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 11.06.2023
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 222 единицы различных боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T00:21
2023-06-11T00:21
2023-06-11T00:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
сцкк
горловка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874298472_0:319:2904:1953_1920x0_80_0_0_5802ea91c9b42bccffa3a5c986f2c63f.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 222 единицы различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 21 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Отмечается, что всего украинские войска выпустили 222 единицы различных боеприпасов. Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Горловка, Гольмовский, Озеряновка, Минеральное, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Луганское, Александровка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух мирных жителей в Горловке и Александровке и гибели мужчины в Петровском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 18 обстрелов.
https://ria.ru/20230611/rogov-1877449812.html
донецкая народная республика
донецк
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874298472_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6671764104f8d01a9c3b8cc711e0e45d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк, сцкк, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Горловка
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 222 единицы различных боеприпасов