https://ria.ru/20230611/neft-1877557920.html
В Пакистан прибыла первая партия российской нефти
В Пакистан прибыла первая партия российской нефти - РИА Новости, 11.06.2023
В Пакистан прибыла первая партия российской нефти
Первая партия российской нефти прибыла в пакистанский порт Карачи, в понедельник начнется ее разгрузка, сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T20:23
2023-06-11T20:23
2023-06-11T20:25
цены на нефть
пакистан
карачи
россия
шехбаз шариф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1836004590_0:0:3258:1833_1920x0_80_0_0_ca4fc847db7b5e87abe5915aaa60b8c6.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июн – РИА Новости. Первая партия российской нефти прибыла в пакистанский порт Карачи, в понедельник начнется ее разгрузка, сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в Twitter. "Я выполнил еще одно из своих обещаний нации. Рад сообщить, что первый груз российской сырой нефти со скидкой прибыл в Карачи и завтра начнется выгрузка нефти", - написал премьер.Он отметил, что "сегодня знаменательный день" и добавил, что Пакистан продвигается к "процветанию, экономическому росту и энергетической безопасности". "Это первый в истории груз российской нефти в Пакистан и начало новых отношений между Пакистаном и Российской Федерацией. Я воздаю должное всем тем, кто остался частью этого национального начинания и внес свой вклад в воплощение обещания об импорте российской нефти в реальность", - добавил премьер Пакистана. В конце марта в МИД РФ заявили, что компании РФ и Пакистана прорабатывают вопрос поставок российской нефти, достигнуты предварительные договоренности по цене и обсуждается отправка пилотной партии топлива.
https://ria.ru/20230601/neft-1875423794.html
пакистан
карачи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1836004590_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_9c63a037792193ab235206195fb1213b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, пакистан, карачи, россия, шехбаз шариф
Цены на нефть, Пакистан, Карачи, Россия, Шехбаз Шариф
В Пакистан прибыла первая партия российской нефти
Премьер Пакистана Шариф: в порт Карачи прибыла первая партия российской сырой нефти