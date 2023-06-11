https://ria.ru/20230611/neft-1877557920.html

В Пакистан прибыла первая партия российской нефти

В Пакистан прибыла первая партия российской нефти - РИА Новости, 11.06.2023

В Пакистан прибыла первая партия российской нефти

Первая партия российской нефти прибыла в пакистанский порт Карачи, в понедельник начнется ее разгрузка, сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T20:23

2023-06-11T20:23

2023-06-11T20:25

цены на нефть

пакистан

карачи

россия

шехбаз шариф

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июн – РИА Новости. Первая партия российской нефти прибыла в пакистанский порт Карачи, в понедельник начнется ее разгрузка, сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в Twitter. "Я выполнил еще одно из своих обещаний нации. Рад сообщить, что первый груз российской сырой нефти со скидкой прибыл в Карачи и завтра начнется выгрузка нефти", - написал премьер.Он отметил, что "сегодня знаменательный день" и добавил, что Пакистан продвигается к "процветанию, экономическому росту и энергетической безопасности". "Это первый в истории груз российской нефти в Пакистан и начало новых отношений между Пакистаном и Российской Федерацией. Я воздаю должное всем тем, кто остался частью этого национального начинания и внес свой вклад в воплощение обещания об импорте российской нефти в реальность", - добавил премьер Пакистана. В конце марта в МИД РФ заявили, что компании РФ и Пакистана прорабатывают вопрос поставок российской нефти, достигнуты предварительные договоренности по цене и обсуждается отправка пилотной партии топлива.

https://ria.ru/20230601/neft-1875423794.html

пакистан

карачи

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, пакистан, карачи, россия, шехбаз шариф