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В Пакистан прибыла первая партия российской нефти - РИА Новости, 11.06.2023
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20:23 11.06.2023 (обновлено: 20:25 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/neft-1877557920.html
В Пакистан прибыла первая партия российской нефти
В Пакистан прибыла первая партия российской нефти - РИА Новости, 11.06.2023
В Пакистан прибыла первая партия российской нефти
Первая партия российской нефти прибыла в пакистанский порт Карачи, в понедельник начнется ее разгрузка, сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T20:23
2023-06-11T20:25
цены на нефть
пакистан
карачи
россия
шехбаз шариф
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июн – РИА Новости. Первая партия российской нефти прибыла в пакистанский порт Карачи, в понедельник начнется ее разгрузка, сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в Twitter. "Я выполнил еще одно из своих обещаний нации. Рад сообщить, что первый груз российской сырой нефти со скидкой прибыл в Карачи и завтра начнется выгрузка нефти", - написал премьер.Он отметил, что "сегодня знаменательный день" и добавил, что Пакистан продвигается к "процветанию, экономическому росту и энергетической безопасности". "Это первый в истории груз российской нефти в Пакистан и начало новых отношений между Пакистаном и Российской Федерацией. Я воздаю должное всем тем, кто остался частью этого национального начинания и внес свой вклад в воплощение обещания об импорте российской нефти в реальность", - добавил премьер Пакистана. В конце марта в МИД РФ заявили, что компании РФ и Пакистана прорабатывают вопрос поставок российской нефти, достигнуты предварительные договоренности по цене и обсуждается отправка пилотной партии топлива.
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цены на нефть, пакистан, карачи, россия, шехбаз шариф
Цены на нефть, Пакистан, Карачи, Россия, Шехбаз Шариф
В Пакистан прибыла первая партия российской нефти

Премьер Пакистана Шариф: в порт Карачи прибыла первая партия российской сырой нефти

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяные танкеры на рейде
Нефтяные танкеры на рейде - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяные танкеры на рейде. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июн – РИА Новости. Первая партия российской нефти прибыла в пакистанский порт Карачи, в понедельник начнется ее разгрузка, сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в Twitter.
«
"Я выполнил еще одно из своих обещаний нации. Рад сообщить, что первый груз российской сырой нефти со скидкой прибыл в Карачи и завтра начнется выгрузка нефти", - написал премьер.
Он отметил, что "сегодня знаменательный день" и добавил, что Пакистан продвигается к "процветанию, экономическому росту и энергетической безопасности".
«
"Это первый в истории груз российской нефти в Пакистан и начало новых отношений между Пакистаном и Российской Федерацией. Я воздаю должное всем тем, кто остался частью этого национального начинания и внес свой вклад в воплощение обещания об импорте российской нефти в реальность", - добавил премьер Пакистана.
В конце марта в МИД РФ заявили, что компании РФ и Пакистана прорабатывают вопрос поставок российской нефти, достигнуты предварительные договоренности по цене и обсуждается отправка пилотной партии топлива.
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Цены на нефтьПакистанКарачиРоссияШехбаз Шариф
 
 
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