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У входа в Киево-Печерскую лавру дежурят военные
У входа в Киево-Печерскую лавру дежурят военные - РИА Новости, 11.06.2023
У входа в Киево-Печерскую лавру дежурят военные
Военные и полицейские прибыли в воскресенье к Киево-Печерской лавре, они осуществляют проверку документов у прихожан, сообщили в Telegram-канале союза... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T11:11
2023-06-11T11:11
2023-06-11T11:15
религия
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вооруженные силы украины
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Военные и полицейские прибыли в воскресенье к Киево-Печерской лавре, они осуществляют проверку документов у прихожан, сообщили в Telegram-канале союза православных журналистов. "Киево-Печерская лавра. Сегодня при входе в обитель полиция вновь проверяла у прихожан документы. Позже к лавре приехал автобус, из которого вышли военнослужащие ВСУ. Они сейчас группой стоят возле входа. Не очень похоже на паломничество", - говорится в сообщении союза. На представленных союзом фото видно порядка десяти человек в военной форме возле обители. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230606/lavra-1876510422.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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У входа в Киево-Печерскую лавру дежурят военные
Союз православных журналистов: к Киево-Печерской лавре приехал автобус с военными