https://ria.ru/20230611/kanada-1877456946.html

Киев выразил желание заключить с Оттавой новый договор о свободной торговле

Киев выразил желание заключить с Оттавой новый договор о свободной торговле - РИА Новости, 11.06.2023

Киев выразил желание заключить с Оттавой новый договор о свободной торговле

Украина рассчитывает на скорое подписание обновленного соглашения о свободной торговле с Канадой, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль после встречи с... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T02:57

2023-06-11T02:57

2023-06-11T03:05

киев

украина

канада

денис шмыгаль

джастин трюдо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_828:892:2877:2045_1920x0_80_0_0_7fb1c49a9be60e4cca6318b36f321e86.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украина рассчитывает на скорое подписание обновленного соглашения о свободной торговле с Канадой, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль после встречи с канадским коллегой Джастином Трюдо. В субботу Трюдо посетил Киев. "Выразил благодарность канадскому правительству за отмену всех тарифов и квот для украинской продукции на один год. Наши переговорные команды также завершают подготовку к обновленному соглашению о свободной торговле. Рассчитываем подписать его как можно скорее", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале. Действующее соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой было подписано в 2017 году.

https://ria.ru/20230611/an-124-1877456386.html

киев

украина

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, украина, канада, денис шмыгаль, джастин трюдо