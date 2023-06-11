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Киев выразил желание заключить с Оттавой новый договор о свободной торговле - РИА Новости, 11.06.2023
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02:57 11.06.2023 (обновлено: 03:05 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/kanada-1877456946.html
Киев выразил желание заключить с Оттавой новый договор о свободной торговле
Киев выразил желание заключить с Оттавой новый договор о свободной торговле - РИА Новости, 11.06.2023
Киев выразил желание заключить с Оттавой новый договор о свободной торговле
Украина рассчитывает на скорое подписание обновленного соглашения о свободной торговле с Канадой, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль после встречи с... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T02:57
2023-06-11T03:05
киев
украина
канада
денис шмыгаль
джастин трюдо
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украина рассчитывает на скорое подписание обновленного соглашения о свободной торговле с Канадой, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль после встречи с канадским коллегой Джастином Трюдо. В субботу Трюдо посетил Киев. "Выразил благодарность канадскому правительству за отмену всех тарифов и квот для украинской продукции на один год. Наши переговорные команды также завершают подготовку к обновленному соглашению о свободной торговле. Рассчитываем подписать его как можно скорее", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале. Действующее соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой было подписано в 2017 году.
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киев, украина, канада, денис шмыгаль, джастин трюдо
Киев, Украина, Канада, Денис Шмыгаль, Джастин Трюдо
Киев выразил желание заключить с Оттавой новый договор о свободной торговле

Премьер Украины Шмыгаль: Киев хочет подписать с Оттавой новый договор о свободной торговле

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украина рассчитывает на скорое подписание обновленного соглашения о свободной торговле с Канадой, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль после встречи с канадским коллегой Джастином Трюдо.
В субботу Трюдо посетил Киев.
"Выразил благодарность канадскому правительству за отмену всех тарифов и квот для украинской продукции на один год. Наши переговорные команды также завершают подготовку к обновленному соглашению о свободной торговле. Рассчитываем подписать его как можно скорее", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале.
Действующее соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой было подписано в 2017 году.
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КиевУкраинаКанадаДенис ШмыгальДжастин Трюдо
 
 
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