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В МВД Германии рассказали о преступлениях активистов "Последнего поколения" - РИА Новости, 11.06.2023
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12:26 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/germaniya-1877498345.html
В МВД Германии рассказали о преступлениях активистов "Последнего поколения"
В МВД Германии рассказали о преступлениях активистов "Последнего поколения" - РИА Новости, 11.06.2023
В МВД Германии рассказали о преступлениях активистов "Последнего поколения"
Экоактивисты движения "Последнее поколение" совершили около 600 преступлений в Германии с начала прошлого года, 740 человек были привлечены к уголовной... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T12:26
2023-06-11T12:26
в мире
германия
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БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Экоактивисты движения "Последнее поколение" совершили около 600 преступлений в Германии с начала прошлого года, 740 человек были привлечены к уголовной ответственности, сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер немецкой газете Bild. "Федеральное ведомство уголовной полиции составило общенациональный отчет о ситуации. С начала 2022 года "Последним поколением" было совершено 580 преступлений, и 740 человек были привлечены к уголовной ответственности", - заявила Фезер. По словам министра, в основном речь идет об оказании давления с их стороны и нанесении ущерба имуществу. "Мы не приемлем, когда активисты нарушают права других людей. Это совершенно не способствует защите климата", - добавила Фезер. Активисты "Последнего поколения" наиболее известны своими протестными акциями, в рамках которых они блокируют движение транспорта, приклеивая себя к дорожному полотну, либо пытаются сорвать крупные мероприятия, выдвигая требования к властям предпринять меры по защите климата.
https://ria.ru/20230523/aktivisty-1873752621.html
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в мире, германия
В мире, Германия
В МВД Германии рассказали о преступлениях активистов "Последнего поколения"

Глава МВД Германии Фезер: экоактивисты "Последнего поколения" совершили 580 преступлений

© Фото : Letzte GenerationКлиматические активисты движения "Последнее поколение" блокируют движение на дороге в Германии
Климатические активисты движения Последнее поколение блокируют движение на дороге в Германии - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© Фото : Letzte Generation
Климатические активисты движения "Последнее поколение" блокируют движение на дороге в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Экоактивисты движения "Последнее поколение" совершили около 600 преступлений в Германии с начала прошлого года, 740 человек были привлечены к уголовной ответственности, сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер немецкой газете Bild.
"Федеральное ведомство уголовной полиции составило общенациональный отчет о ситуации. С начала 2022 года "Последним поколением" было совершено 580 преступлений, и 740 человек были привлечены к уголовной ответственности", - заявила Фезер.
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По словам министра, в основном речь идет об оказании давления с их стороны и нанесении ущерба имуществу.
«
"Мы не приемлем, когда активисты нарушают права других людей. Это совершенно не способствует защите климата", - добавила Фезер.
Активисты "Последнего поколения" наиболее известны своими протестными акциями, в рамках которых они блокируют движение транспорта, приклеивая себя к дорожному полотну, либо пытаются сорвать крупные мероприятия, выдвигая требования к властям предпринять меры по защите климата.
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