https://ria.ru/20230611/germaniya-1877498345.html

В МВД Германии рассказали о преступлениях активистов "Последнего поколения"

В МВД Германии рассказали о преступлениях активистов "Последнего поколения" - РИА Новости, 11.06.2023

В МВД Германии рассказали о преступлениях активистов "Последнего поколения"

Экоактивисты движения "Последнее поколение" совершили около 600 преступлений в Германии с начала прошлого года, 740 человек были привлечены к уголовной... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T12:26

2023-06-11T12:26

2023-06-11T12:26

в мире

германия

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БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Экоактивисты движения "Последнее поколение" совершили около 600 преступлений в Германии с начала прошлого года, 740 человек были привлечены к уголовной ответственности, сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер немецкой газете Bild. "Федеральное ведомство уголовной полиции составило общенациональный отчет о ситуации. С начала 2022 года "Последним поколением" было совершено 580 преступлений, и 740 человек были привлечены к уголовной ответственности", - заявила Фезер. По словам министра, в основном речь идет об оказании давления с их стороны и нанесении ущерба имуществу. "Мы не приемлем, когда активисты нарушают права других людей. Это совершенно не способствует защите климата", - добавила Фезер. Активисты "Последнего поколения" наиболее известны своими протестными акциями, в рамках которых они блокируют движение транспорта, приклеивая себя к дорожному полотну, либо пытаются сорвать крупные мероприятия, выдвигая требования к властям предпринять меры по защите климата.

https://ria.ru/20230523/aktivisty-1873752621.html

https://ria.ru/20230502/ekoaktivisty-1869073926.html

германия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия