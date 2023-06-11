Напавшего на детей во Франции поместили в камеру для самоубийц
Напавшего на детей во Франции у озера Анси поместили в камеру для склонных к суициду
© AFP 2023 / OLIVIER CHASSIGNOLEФранцузские полицейские на месте нападения мужчины на детей недалеко от озера Анси в альпийской части страны
Французские полицейские на месте нападения мужчины на детей недалеко от озера Анси в альпийской части страны. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 июн — РИА Новости. Сирийца, напавшего на людей около озера Анси на востоке Франции, отправили в камеру для склонных к суициду, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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"Мужчина, которого в субботу перевели в тюрьму Этон в департаменте Савойя, помещен в одиночную камеру для склонных к суициду. Он продолжает хранить молчание", — говорится в сообщении.
Отмечается, что за подозреваемым ведут постоянное наблюдение с помощью видеокамер и регулярных визитов.
Тридцатиоднолетний сириец обвиняется в попытке убийства и вооруженном сопротивлении представителям властей. Как сообщила накануне прокурор Анси Лин Бонне-Матис, пострадавшим при нападении ничто не угрожает. Психиатрическая экспертиза не выявила очевидных признаков психических отклонений у мужчины.
Нападение произошло утром в четверг в парке недалеко от озера Анси в департаменте Верхняя Савойя. Ранения получили шесть человек: двое взрослых и четверо детей, старшему из которых три года. Двое пострадавших — жители Нидерландов и Великобритании. Как уточнялось, одного из взрослых ранили полицейские в момент задержания преступника.
Нападавшим оказался сириец 1991 года рождения. Как сообщало агентство Франс Пресс, в чье распоряжение попало видео момента нападения, перед атакой мужчина на английском языке дважды прокричал "во имя Иисуса Христа". На нем обнаружили крестик, а сам он причислил себя к "христианам Сирии". Выяснилось, что нападавший в ноябре 2022 года запросил во Франции политическое убежище, однако процедуру предоставления прекратили из-за того, что ранее ему уже выдали статус беженца в Швеции. Как сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен, сирийцу за четыре дня до инцидента отказали во французских документах. Он также отметил, что 31-летний мужчина, более десяти лет проживавший в статусе беженца на территории Швеции, в последние годы по непонятной причине стал запрашивать политическое убежище в Швейцарии, Италии и Франции. Позже СМИ сообщили, что в Швеции он проживал более десяти лет, был женат, у него есть трехлетний ребенок.
В воскресенье в Анси по инициативе мэрии проходит собрание в поддержку жертв нападения и их близких. Местные жители приносят цветы, свечи и мягкие игрушки в парк к площадке, где произошла атака, следует из кадров, опубликованных телеканалом BFMTV.