https://ria.ru/20230611/frantsiya-1877509346.html

Напавшего на детей во Франции поместили в камеру для самоубийц

Напавшего на детей во Франции поместили в камеру для самоубийц - РИА Новости, 11.06.2023

Напавшего на детей во Франции поместили в камеру для самоубийц

Сирийца, напавшего на людей около озера Анси на востоке Франции, отправили в камеру для склонных к суициду, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T14:15

2023-06-11T14:15

2023-06-11T16:20

в мире

франция

жеральд дарманен

анси

швеция

иисус христос

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ПАРИЖ, 11 июн — РИА Новости. Сирийца, напавшего на людей около озера Анси на востоке Франции, отправили в камеру для склонных к суициду, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах."Мужчина, которого в субботу перевели в тюрьму Этон в департаменте Савойя, помещен в одиночную камеру для склонных к суициду. Он продолжает хранить молчание", — говорится в сообщении.Отмечается, что за подозреваемым ведут постоянное наблюдение с помощью видеокамер и регулярных визитов.Тридцатиоднолетний сириец обвиняется в попытке убийства и вооруженном сопротивлении представителям властей. Как сообщила накануне прокурор Анси Лин Бонне-Матис, пострадавшим при нападении ничто не угрожает. Психиатрическая экспертиза не выявила очевидных признаков психических отклонений у мужчины. Нападение произошло утром в четверг в парке недалеко от озера Анси в департаменте Верхняя Савойя. Ранения получили шесть человек: двое взрослых и четверо детей, старшему из которых три года. Двое пострадавших — жители Нидерландов и Великобритании. Как уточнялось, одного из взрослых ранили полицейские в момент задержания преступника. Нападавшим оказался сириец 1991 года рождения. Как сообщало агентство Франс Пресс, в чье распоряжение попало видео момента нападения, перед атакой мужчина на английском языке дважды прокричал "во имя Иисуса Христа". На нем обнаружили крестик, а сам он причислил себя к "христианам Сирии". Выяснилось, что нападавший в ноябре 2022 года запросил во Франции политическое убежище, однако процедуру предоставления прекратили из-за того, что ранее ему уже выдали статус беженца в Швеции. Как сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен, сирийцу за четыре дня до инцидента отказали во французских документах. Он также отметил, что 31-летний мужчина, более десяти лет проживавший в статусе беженца на территории Швеции, в последние годы по непонятной причине стал запрашивать политическое убежище в Швейцарии, Италии и Франции. Позже СМИ сообщили, что в Швеции он проживал более десяти лет, был женат, у него есть трехлетний ребенок. В воскресенье в Анси по инициативе мэрии проходит собрание в поддержку жертв нападения и их близких. Местные жители приносят цветы, свечи и мягкие игрушки в парк к площадке, где произошла атака, следует из кадров, опубликованных телеканалом BFMTV.

https://ria.ru/20200904/shkola-1576771388.html

https://ria.ru/20220426/napadenie-1785515856.html

франция

анси

швеция

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, жеральд дарманен, анси, швеция, иисус христос