https://ria.ru/20230611/elektrosnabzhenie-1877555791.html

В Лисичанске восстановили электроснабжение более 15 тысяч абонентов

В Лисичанске восстановили электроснабжение более 15 тысяч абонентов - РИА Новости, 11.06.2023

В Лисичанске восстановили электроснабжение более 15 тысяч абонентов

республики, со ссылкой на Лисичанскую администрацию. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T20:05

2023-06-11T20:05

2023-06-11T20:05

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

лисичанск

донбасс

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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Специалисты ГУП ЛНР "Республиканская сетевая компания" восстановили электроснабжение более 15 тысяч абонентов Лисичанска Луганской народной республики, нарушенное в ходе боев в Донбассе, сообщили в телеграм-канале правительства республики, со ссылкой на Лисичанскую администрацию. "К сетям уже подключили 15 359 абонентов: 262 многоквартирных жилых домов и 4930 индивидуальных жилых сооружений. За прошедшую неделю было подключено 440 новых абонентов", - говорится в сообщении в телеграм-канале правительства ЛНР. По данным властей, ситуация осложнена тем, что часть территорий остаются заминированы, в том числе по которым проходят высоковольтные линии. "Специалисты продолжают по мере возможности вести ремонтные работы", - говорится в сообщении. Летом 2022 года украинские войска, оставляя город Лисичанск в Донбассе, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры.

https://ria.ru/20230606/donetsk-1876554903.html

луганская народная республика

лисичанск

донбасс

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луганская народная республика, лисичанск, донбасс