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В Лисичанске восстановили электроснабжение более 15 тысяч абонентов - РИА Новости, 11.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:05 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/elektrosnabzhenie-1877555791.html
В Лисичанске восстановили электроснабжение более 15 тысяч абонентов
В Лисичанске восстановили электроснабжение более 15 тысяч абонентов - РИА Новости, 11.06.2023
В Лисичанске восстановили электроснабжение более 15 тысяч абонентов
республики, со ссылкой на Лисичанскую администрацию. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T20:05
2023-06-11T20:05
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
лисичанск
донбасс
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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Специалисты ГУП ЛНР "Республиканская сетевая компания" восстановили электроснабжение более 15 тысяч абонентов Лисичанска Луганской народной республики, нарушенное в ходе боев в Донбассе, сообщили в телеграм-канале правительства республики, со ссылкой на Лисичанскую администрацию. "К сетям уже подключили 15 359 абонентов: 262 многоквартирных жилых домов и 4930 индивидуальных жилых сооружений. За прошедшую неделю было подключено 440 новых абонентов", - говорится в сообщении в телеграм-канале правительства ЛНР. По данным властей, ситуация осложнена тем, что часть территорий остаются заминированы, в том числе по которым проходят высоковольтные линии. "Специалисты продолжают по мере возможности вести ремонтные работы", - говорится в сообщении. Летом 2022 года украинские войска, оставляя город Лисичанск в Донбассе, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры.
https://ria.ru/20230606/donetsk-1876554903.html
луганская народная республика
лисичанск
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луганская народная республика, лисичанск, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Донбасс
В Лисичанске восстановили электроснабжение более 15 тысяч абонентов

В Лисичанске восстановили электроснабжение более 15 тысяч абонентов, нарушенное из-за боев

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкЛисичанск, ЛНР
Лисичанск, ЛНР - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Лисичанск, ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Специалисты ГУП ЛНР "Республиканская сетевая компания" восстановили электроснабжение более 15 тысяч абонентов Лисичанска Луганской народной республики, нарушенное в ходе боев в Донбассе, сообщили в телеграм-канале правительства республики, со ссылкой на Лисичанскую администрацию.
«
"К сетям уже подключили 15 359 абонентов: 262 многоквартирных жилых домов и 4930 индивидуальных жилых сооружений. За прошедшую неделю было подключено 440 новых абонентов", - говорится в сообщении в телеграм-канале правительства ЛНР.
По данным властей, ситуация осложнена тем, что часть территорий остаются заминированы, в том числе по которым проходят высоковольтные линии.
"Специалисты продолжают по мере возможности вести ремонтные работы", - говорится в сообщении.
Летом 2022 года украинские войска, оставляя город Лисичанск в Донбассе, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры.
Баннер на фасаде одного из зданий в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
В Донецке восстановили электроснабжение
6 июня, 18:31
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскДонбасс
 
 
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