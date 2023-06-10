На Западе вспомнили предупреждения России про Украину и признали ее правоту
Аналитик Оберг: Россия предупреждала НАТО о тупиковости расширения альянса за счет Украины
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Россия на протяжении десятилетий предупреждала НАТО о том, что расширение альянса приведет в тупик, в котором организация и оказалась из-за Украины, написал директор шведского аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research Ян Оберг в статье для Global Times.
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"Как и в случае любого проявления инкрементализма и любых внедоговорных операций, обязательно придет день, когда вы упретесь в стену. Украина стала для НАТО такой стеной, хотя высокопоставленные западные политики и все российские президенты и главы МИД за последние 30 лет неоднократно предупреждали альянс о такой возможности", — заявил Оберг.
Инкрементализм — стратегия, при которой принятие политических решений не согласуется с реальной политической ситуацией.
По словам аналитика, НАТО ежедневно нарушает все договорные положения, проводя операции за пределами стран-членов. Кроме того, отметил автор, согласно статье 51 Устава ООН военные средства стран альянса можно применять только для самообороны.
Среди прочих нарушений НАТО автор также выявил изобретение категории "партнеров" — стран, документально не входящих в состав организации, однако де-факто их можно причислить к полноправным участникам.
В заключение Оберг отметил, что за все 74 года существования НАТО, в основном документе которого прописано стремление жить в мире со всеми народами и правительствами, организация так и не смогла достичь настоящего мира. Вместо этого, подчеркнул автор, она разрастается до глобальных масштабов и проповедует милитаризм.
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