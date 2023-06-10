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На Западе вспомнили предупреждения России про Украину и признали ее правоту - РИА Новости, 10.06.2023
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05:00 10.06.2023 (обновлено: 15:05 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/tupikovost-1877346398.html
На Западе вспомнили предупреждения России про Украину и признали ее правоту
На Западе вспомнили предупреждения России про Украину и признали ее правоту - РИА Новости, 10.06.2023
На Западе вспомнили предупреждения России про Украину и признали ее правоту
Россия на протяжении десятилетий предупреждала НАТО о том, что расширение альянса приведет в тупик, в котором организация и оказалась из-за Украины, написал... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T05:00
2023-06-10T15:05
россия
франция
украина
эммануэль макрон
нато
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Россия на протяжении десятилетий предупреждала НАТО о том, что расширение альянса приведет в тупик, в котором организация и оказалась из-за Украины, написал директор шведского аналитического центра Transnational Foundation for Peace &amp; Future Research Ян Оберг в статье для Global Times."Как и в случае любого проявления инкрементализма и любых внедоговорных операций, обязательно придет день, когда вы упретесь в стену. Украина стала для НАТО такой стеной, хотя высокопоставленные западные политики и все российские президенты и главы МИД за последние 30 лет неоднократно предупреждали альянс о такой возможности", — заявил Оберг.По словам аналитика, НАТО ежедневно нарушает все договорные положения, проводя операции за пределами стран-членов. Кроме того, отметил автор, согласно статье 51 Устава ООН военные средства стран альянса можно применять только для самообороны. Среди прочих нарушений НАТО автор также выявил изобретение категории "партнеров" — стран, документально не входящих в состав организации, однако де-факто их можно причислить к полноправным участникам. В заключение Оберг отметил, что за все 74 года существования НАТО, в основном документе которого прописано стремление жить в мире со всеми народами и правительствами, организация так и не смогла достичь настоящего мира. Вместо этого, подчеркнул автор, она разрастается до глобальных масштабов и проповедует милитаризм.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230609/preduprezhdenie-1877239453.html
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россия, франция, украина, эммануэль макрон, нато, оон, в мире
Россия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, НАТО, ООН, В мире
На Западе вспомнили предупреждения России про Украину и признали ее правоту

Аналитик Оберг: Россия предупреждала НАТО о тупиковости расширения альянса за счет Украины

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Россия на протяжении десятилетий предупреждала НАТО о том, что расширение альянса приведет в тупик, в котором организация и оказалась из-за Украины, написал директор шведского аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research Ян Оберг в статье для Global Times.
«
"Как и в случае любого проявления инкрементализма и любых внедоговорных операций, обязательно придет день, когда вы упретесь в стену. Украина стала для НАТО такой стеной, хотя высокопоставленные западные политики и все российские президенты и главы МИД за последние 30 лет неоднократно предупреждали альянс о такой возможности", — заявил Оберг.

Инкрементализм — стратегия, при которой принятие политических решений не согласуется с реальной политической ситуацией.

По словам аналитика, НАТО ежедневно нарушает все договорные положения, проводя операции за пределами стран-членов. Кроме того, отметил автор, согласно статье 51 Устава ООН военные средства стран альянса можно применять только для самообороны.
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Среди прочих нарушений НАТО автор также выявил изобретение категории "партнеров" — стран, документально не входящих в состав организации, однако де-факто их можно причислить к полноправным участникам.
В заключение Оберг отметил, что за все 74 года существования НАТО, в основном документе которого прописано стремление жить в мире со всеми народами и правительствами, организация так и не смогла достичь настоящего мира. Вместо этого, подчеркнул автор, она разрастается до глобальных масштабов и проповедует милитаризм.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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