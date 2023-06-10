https://ria.ru/20230610/tupikovost-1877346398.html

На Западе вспомнили предупреждения России про Украину и признали ее правоту

На Западе вспомнили предупреждения России про Украину и признали ее правоту - РИА Новости, 10.06.2023

На Западе вспомнили предупреждения России про Украину и признали ее правоту

Россия на протяжении десятилетий предупреждала НАТО о том, что расширение альянса приведет в тупик, в котором организация и оказалась из-за Украины, написал... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T05:00

2023-06-10T05:00

2023-06-10T15:05

россия

франция

украина

эммануэль макрон

нато

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5555d8980042b0eeafc5a057e6cc44f0.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Россия на протяжении десятилетий предупреждала НАТО о том, что расширение альянса приведет в тупик, в котором организация и оказалась из-за Украины, написал директор шведского аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research Ян Оберг в статье для Global Times."Как и в случае любого проявления инкрементализма и любых внедоговорных операций, обязательно придет день, когда вы упретесь в стену. Украина стала для НАТО такой стеной, хотя высокопоставленные западные политики и все российские президенты и главы МИД за последние 30 лет неоднократно предупреждали альянс о такой возможности", — заявил Оберг.По словам аналитика, НАТО ежедневно нарушает все договорные положения, проводя операции за пределами стран-членов. Кроме того, отметил автор, согласно статье 51 Устава ООН военные средства стран альянса можно применять только для самообороны. Среди прочих нарушений НАТО автор также выявил изобретение категории "партнеров" — стран, документально не входящих в состав организации, однако де-факто их можно причислить к полноправным участникам. В заключение Оберг отметил, что за все 74 года существования НАТО, в основном документе которого прописано стремление жить в мире со всеми народами и правительствами, организация так и не смогла достичь настоящего мира. Вместо этого, подчеркнул автор, она разрастается до глобальных масштабов и проповедует милитаризм.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230609/preduprezhdenie-1877239453.html

https://ria.ru/20230608/nato-1876942909.html

россия

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, франция, украина, эммануэль макрон, нато, оон, в мире