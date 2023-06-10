В Донецке при обстреле погиб мужчина
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Петровского района погиб мужчина 1960 года рождения
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
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"В результате варварского обстрела Петровского района по улице Соколовского погиб мужчина... По уточнённой информации, погибший – мужчина 1960 года рождения", - написал Кулемзин.
Ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что в 17.40 украинские войска также выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР. Это самая отдаленная от центра часть города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.