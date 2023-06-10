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В Донецке при обстреле погиб мужчина - РИА Новости, 10.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:54 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/pogibshiy-1877425774.html
В Донецке при обстреле погиб мужчина
В Донецке при обстреле погиб мужчина - РИА Новости, 10.06.2023
В Донецке при обстреле погиб мужчина
Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T18:54
2023-06-10T18:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате варварского обстрела Петровского района по улице Соколовского погиб мужчина... По уточнённой информации, погибший – мужчина 1960 года рождения", - написал Кулемзин.Ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что в 17.40 украинские войска также выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР. Это самая отдаленная от центра часть города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html
донецк
петровский район
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в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, НАТО
В Донецке при обстреле погиб мужчина

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Петровского района погиб мужчина 1960 года рождения

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
«
"В результате варварского обстрела Петровского района по улице Соколовского погиб мужчина... По уточнённой информации, погибший – мужчина 1960 года рождения", - написал Кулемзин.
Ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что в 17.40 украинские войска также выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР. Это самая отдаленная от центра часть города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККНАТО
 
 
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