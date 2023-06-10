Рейтинг@Mail.ru
Серую неясыть спасли из рук уличных фотографов в центре Москвы - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:05 10.06.2023 (обновлено: 15:09 14.06.2023)
https://ria.ru/20230610/moskva-1878069126.html
Серую неясыть спасли из рук уличных фотографов в центре Москвы
Серую неясыть спасли из рук уличных фотографов в центре Москвы - РИА Новости, 14.06.2023
Серую неясыть спасли из рук уличных фотографов в центре Москвы
Серую неясыть спасли из рук уличных фотографов в центре Москвы благодаря чат-боту для помощи диким животным, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-10T15:05
2023-06-14T15:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871525133_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_288dcadc182fbecbed727ba783707890.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Серую неясыть спасли из рук уличных фотографов в центре Москвы благодаря чат-боту для помощи диким животным, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В пятницу вечером в Telegram-бот "Спаси сову" поступило сообщение о том, что на Покровском бульваре, рядом с домом 2/14, сову используют как фотореквизит. На место прибыли специалисты. Редкую птицу спасли и передали в Центр реабилитации диких животных, где ей окажут необходимую помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости как сокращающийся в численности вид и охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Москвичей призывают при встрече с уличными фотографами, использующими в качестве реквизита диких животных, звонить на горячую линию: +7 (495) 777-77-77 или оставлять обращение в Telegram-боте "Спаси сову".
https://ria.ru/20230609/vodolazy-1877210171.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871525133_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_613c957ab57747b629b9d4a4e3c026fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва

Серую неясыть спасли из рук уличных фотографов в центре Москвы

© Городское хозяйство Москвы/TelegramСерую неясыть спасли в Москве
Серую неясыть спасли в Москве
© Городское хозяйство Москвы/Telegram
Серую неясыть спасли в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Серую неясыть спасли из рук уличных фотографов в центре Москвы благодаря чат-боту для помощи диким животным, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В пятницу вечером в Telegram-бот "Спаси сову" поступило сообщение о том, что на Покровском бульваре, рядом с домом 2/14, сову используют как фотореквизит. На место прибыли специалисты. Редкую птицу спасли и передали в Центр реабилитации диких животных, где ей окажут необходимую помощь", - говорится в сообщении.
На дне. Что делают водолазы в Москве-реке? - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
На дне. Что делают водолазы в Москве-реке?
9 июня, 13:55
Отмечается, что серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости как сокращающийся в численности вид и охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
Москвичей призывают при встрече с уличными фотографами, использующими в качестве реквизита диких животных, звонить на горячую линию: +7 (495) 777-77-77 или оставлять обращение в Telegram-боте "Спаси сову".
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала