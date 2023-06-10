https://ria.ru/20230610/moskva-1878069126.html

Серую неясыть спасли из рук уличных фотографов в центре Москвы

Серую неясыть спасли из рук уличных фотографов в центре Москвы - РИА Новости, 14.06.2023

Серую неясыть спасли из рук уличных фотографов в центре Москвы

Серую неясыть спасли из рук уличных фотографов в центре Москвы благодаря чат-боту для помощи диким животным, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-10T15:05

2023-06-10T15:05

2023-06-14T15:09

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Серую неясыть спасли из рук уличных фотографов в центре Москвы благодаря чат-боту для помощи диким животным, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В пятницу вечером в Telegram-бот "Спаси сову" поступило сообщение о том, что на Покровском бульваре, рядом с домом 2/14, сову используют как фотореквизит. На место прибыли специалисты. Редкую птицу спасли и передали в Центр реабилитации диких животных, где ей окажут необходимую помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости как сокращающийся в численности вид и охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Москвичей призывают при встрече с уличными фотографами, использующими в качестве реквизита диких животных, звонить на горячую линию: +7 (495) 777-77-77 или оставлять обращение в Telegram-боте "Спаси сову".

https://ria.ru/20230609/vodolazy-1877210171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва