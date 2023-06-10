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Москвичам посоветовали остерегаться лжекоммунальщиков в длинные выходные - РИА Новости, 10.06.2023
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12:23 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/kommunalschiki-1877376112.html
Москвичам посоветовали остерегаться лжекоммунальщиков в длинные выходные
Москвичам посоветовали остерегаться лжекоммунальщиков в длинные выходные - РИА Новости, 10.06.2023
Москвичам посоветовали остерегаться лжекоммунальщиков в длинные выходные
Москвичам стоит остерегаться лжекоммунальщиков в длинные выходные, во время праздников не планируется проведение поквартирных обходов и проверок, сообщается в... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T12:23
2023-06-10T12:23
общество
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Москвичам стоит остерегаться лжекоммунальщиков в длинные выходные, во время праздников не планируется проведение поквартирных обходов и проверок, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В длинные выходные следует быть особенно бдительными и остерегаться мошенников, которые могут прийти в квартиры под видом сотрудников коммунальных служб. Лжекоммунальщики могут предлагать услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, пытаться продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время праздников не планируется проведение поквартирных обходов и проверок. "Помните: коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения, исключение – аварийная ситуация. Сведения о проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайтах ответственных инженерных компаний. Уточнить данные о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб", - дополняется в сообщении.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
Москвичам посоветовали остерегаться лжекоммунальщиков в длинные выходные

Москвичей призвали остерегаться мошенников под видом коммунальных служб в длинные выходные

© РИА Новости / Леся Полякова | Перейти в медиабанкПроверка счетчиков воды
Проверка счетчиков воды - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Леся Полякова
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Проверка счетчиков воды. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Москвичам стоит остерегаться лжекоммунальщиков в длинные выходные, во время праздников не планируется проведение поквартирных обходов и проверок, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"В длинные выходные следует быть особенно бдительными и остерегаться мошенников, которые могут прийти в квартиры под видом сотрудников коммунальных служб. Лжекоммунальщики могут предлагать услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, пытаться продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время праздников не планируется проведение поквартирных обходов и проверок.
"Помните: коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения, исключение – аварийная ситуация. Сведения о проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайтах ответственных инженерных компаний. Уточнить данные о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб", - дополняется в сообщении.
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