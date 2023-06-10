https://ria.ru/20230610/kolumbiya-1877356938.html

Глава Минобороны Колумбии показал фото выживших после авиакатастрофы детей

Глава Минобороны Колумбии показал фото выживших после авиакатастрофы детей - РИА Новости, 10.06.2023

Глава Минобороны Колумбии показал фото выживших после авиакатастрофы детей

Глава министерства обороны Колумбии Иван Веласкес опубликовал в социальной сети Twitter новые фотографии детей, которые 40 дней провели в джунглях после... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T08:54

2023-06-10T08:54

2023-06-10T08:57

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густаво петро

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава министерства обороны Колумбии Иван Веласкес опубликовал в социальной сети Twitter новые фотографии детей, которые 40 дней провели в джунглях после авиакатастрофы, и тех, кто их нашел. На фотографиях дети завернуты в специальные согревающие одеяла. По фотографиям заметно, что дети очень худые. Самого маленького на руках держит военный, другие трое сидят на расстеленных на земле покрывалах. "От операции "Надежда" к операции "Чудо". Огромные поздравления вооруженным силам Колумбии и тем, кто не терял надежды и работал день и ночь, чтобы сделать это чудо возможным", - написал министр на своей странице в Twitter.Он также выразил благодарность представителям коренных общин Сиона и Араракуара, заявив, что их роль в поиске детей стала решающей.Ранее президент Колумбии Густаво Петро подтвердил, что четверо детей, которые были пассажирами разбившегося в мае самолета Cessna 206 и провели 40 дней в джунглях, найдены живыми. В субботу местная газета Tiempo со ссылкой на источники в вооруженных силах сообщала, что дети найдены живыми. По данным издания, дети обезвожены и пострадали от укусов насекомых. Ранее местные СМИ сообщали, что детям - 13, девять, четыре года и год. Как отмечают источники, дети были найдены солдатами и коренными жителями. Ранее президент Колумбии Густаво Петро сообщал, что вооруженные силы Колумбии обнаружили живыми в джунглях департамента Какета четырех детей, которые летели пассажирами на разбившейся Cessna 206. Однако потом Петро написал, что удалил сообщение про детей, поскольку ему информацию не подтвердили. Самолет Cessna 206, который летел из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в департаменте Какета на юге страны, сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал 1 мая. Его обнаружили после более чем 370 часов поисков. На борту находилось тело пилота, однако шести пассажиров, четверо из которых - несовершеннолетние, не было ни в салоне, ни в окрестностях самолета. По данным Tiempo, обнаруженные позднее два тела принадлежат второму пилоту Герману Мендосе и пассажирке, матери четверых детей Магдалене Мукутуи.

https://ria.ru/20230610/aviakatastrofa-1877343922.html

https://ria.ru/20210206/a330-1596267737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, колумбия, густаво петро