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США не хотят мирного урегулирования на Украине, заявил посол России
США не хотят мирного урегулирования на Украине, заявил посол России - РИА Новости, 10.06.2023
США не хотят мирного урегулирования на Украине, заявил посол России
Выделение Украине нового крупного пакета военной помощи демонстрирует нежелание американских властей искать пути мирного решения конфликта, заявил журналистам... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T03:45
2023-06-10T03:45
2023-06-10T09:39
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ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Выделение Украине нового крупного пакета военной помощи демонстрирует нежелание американских властей искать пути мирного решения конфликта, заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов. "Соединенные Штаты продолжают накачивать своих подопечных новыми партиями смертоносных вооружений. Ассигнование на эти цели столь внушительных финсредств говорит об одном: в Вашингтоне не намерены искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта", — подчеркнул дипломат.По его словам, представители Белого дома не сделали ничего, чтобы усадить режим Зеленского за стол переговоров.Глава дипмиссии добавил, что для Вашингтона невозможно отступиться от задачи "нанести России стратегическое поражение". "На кону репутация руководства страны, выбравшего тропу войны, а не дипломатических развязок... Очевидно, что возвращение мира на многострадальную землю Украины не входит в планы вашингтонских стратегов", — заключил Антонов.Накануне Пентагон анонсировал поставки оружия и боеприпасов на 2,1 миллиарда долларов. Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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россия, украина, сша, нато, пентагон, анатолий антонов, в мире
Россия, Украина, США, НАТО, Пентагон, Анатолий Антонов, В мире
США не хотят мирного урегулирования на Украине, заявил посол России
Посол России Антонов: новая военная помощь Киеву говорит, что США не хотят мирного решения
ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Выделение Украине нового крупного пакета военной помощи демонстрирует нежелание американских властей искать пути мирного решения конфликта, заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов.
«
"Соединенные Штаты продолжают накачивать своих подопечных новыми партиями смертоносных вооружений. Ассигнование на эти цели столь внушительных финсредств говорит об одном: в Вашингтоне не намерены искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта", — подчеркнул дипломат.
По его словам, представители Белого дома не сделали ничего, чтобы усадить режим Зеленского за стол переговоров.
Глава дипмиссии добавил, что для Вашингтона невозможно отступиться от задачи "нанести России стратегическое поражение".
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«
"На кону репутация руководства страны, выбравшего тропу войны, а не дипломатических развязок... Очевидно, что возвращение мира на многострадальную землю Украины не входит в планы вашингтонских стратегов", — заключил Антонов.
Накануне Пентагон
анонсировал поставки оружия и боеприпасов на 2,1 миллиарда долларов.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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