Рейтинг@Mail.ru
США не хотят мирного урегулирования на Украине, заявил посол России - РИА Новости, 10.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:45 10.06.2023 (обновлено: 09:39 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/eskalatsiya-1877344503.html
США не хотят мирного урегулирования на Украине, заявил посол России
США не хотят мирного урегулирования на Украине, заявил посол России - РИА Новости, 10.06.2023
США не хотят мирного урегулирования на Украине, заявил посол России
Выделение Украине нового крупного пакета военной помощи демонстрирует нежелание американских властей искать пути мирного решения конфликта, заявил журналистам... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T03:45
2023-06-10T09:39
россия
украина
сша
нато
пентагон
анатолий антонов
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg
ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Выделение Украине нового крупного пакета военной помощи демонстрирует нежелание американских властей искать пути мирного решения конфликта, заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов. &quot;Соединенные Штаты продолжают накачивать своих подопечных новыми партиями смертоносных вооружений. Ассигнование на эти цели столь внушительных финсредств говорит об одном: в Вашингтоне не намерены искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта&quot;, — подчеркнул дипломат.По его словам, представители Белого дома не сделали ничего, чтобы усадить режим Зеленского за стол переговоров.Глава дипмиссии добавил, что для Вашингтона невозможно отступиться от задачи "нанести России стратегическое поражение". &quot;На кону репутация руководства страны, выбравшего тропу войны, а не дипломатических развязок... Очевидно, что возвращение мира на многострадальную землю Украины не входит в планы вашингтонских стратегов&quot;, — заключил Антонов.Накануне Пентагон анонсировал поставки оружия и боеприпасов на 2,1 миллиарда долларов. Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20230610/ssha-1877340530.html
https://ria.ru/20230609/ssha-1877334558.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_e4cb10aefdc7a86232bfa0e8a69da399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, нато, пентагон, анатолий антонов, в мире
Россия, Украина, США, НАТО, Пентагон, Анатолий Антонов, В мире
США не хотят мирного урегулирования на Украине, заявил посол России

Посол России Антонов: новая военная помощь Киеву говорит, что США не хотят мирного решения

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Выделение Украине нового крупного пакета военной помощи демонстрирует нежелание американских властей искать пути мирного решения конфликта, заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов.
«

"Соединенные Штаты продолжают накачивать своих подопечных новыми партиями смертоносных вооружений. Ассигнование на эти цели столь внушительных финсредств говорит об одном: в Вашингтоне не намерены искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта", — подчеркнул дипломат.

По его словам, представители Белого дома не сделали ничего, чтобы усадить режим Зеленского за стол переговоров.
Глава дипмиссии добавил, что для Вашингтона невозможно отступиться от задачи "нанести России стратегическое поражение".
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
США выделят средства для выявления недостатков украинской экономики
Вчера, 01:16
«

"На кону репутация руководства страны, выбравшего тропу войны, а не дипломатических развязок... Очевидно, что возвращение мира на многострадальную землю Украины не входит в планы вашингтонских стратегов", — заключил Антонов.

Накануне Пентагон анонсировал поставки оружия и боеприпасов на 2,1 миллиарда долларов.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
В Госдуме прокомментировали попытку США назвать Россию спонсором терроризма
9 июня, 23:03
 
РоссияУкраинаСШАНАТОПентагонАнатолий АнтоновВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала