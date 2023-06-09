https://ria.ru/20230609/zelenskiy-1877108989.html

Зеленский опубликовал фото "важного" совещания с военными

Зеленский опубликовал фото "важного" совещания с военными - РИА Новости, 09.06.2023

Зеленский опубликовал фото "важного" совещания с военными

Владимир Зеленский опубликовал фото совещания с военными, назвав его "важной встречей". РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T00:19

2023-06-09T00:19

2023-06-09T02:24

специальная военная операция на украине

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запорожская область

александр сырский

александр тарнавский

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский опубликовал фото совещания с военными, назвав его "важной встречей". Подпись к фотографии гласит: "Комаренко, Сырский, Тарнавский. Важная встреча". Александр Сырский - командующий сухопутными войсками ВСУ. Александр Тарнавский - командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия". Как отмечает издание "Страна", в зоне ответственности этой группировки находится подконтрольная Киеву часть Запорожской области. В четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на запорожском направлении в 1.30 украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, однако за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Украинская бригада остановлена на всех участках на запорожском направлении, подчеркнул министр. Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. В РФ связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно отчитываться.

https://ria.ru/20230608/krym-1877097433.html

https://ria.ru/20230607/ges-1876615270.html

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в мире, россия, киев, запорожская область, александр сырский, александр тарнавский, владимир зеленский, вооруженные силы украины