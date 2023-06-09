Зеленский опубликовал фото "важного" совещания с военными
Зеленский опубликовал фото совещания с военными, назвав его "важной встречей"
© Фото : Телеграм-канал ЗеленскогоЗеленский опубликовал фото совещания с военными, включая командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского
© Фото : Телеграм-канал Зеленского
Зеленский опубликовал фото совещания с военными, включая командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский опубликовал фото совещания с военными, назвав его "важной встречей".
Подпись к фотографии гласит: "Комаренко, Сырский, Тарнавский. Важная встреча".
Александр Сырский - командующий сухопутными войсками ВСУ. Александр Тарнавский - командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".
Как отмечает издание "Страна", в зоне ответственности этой группировки находится подконтрольная Киеву часть Запорожской области.
В четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на запорожском направлении в 1.30 украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, однако за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Украинская бригада остановлена на всех участках на запорожском направлении, подчеркнул министр.
Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. В РФ связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно отчитываться.