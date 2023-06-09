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Зеленский опубликовал фото "важного" совещания с военными - РИА Новости, 09.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:19 09.06.2023 (обновлено: 02:24 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/zelenskiy-1877108989.html
Зеленский опубликовал фото "важного" совещания с военными
Зеленский опубликовал фото "важного" совещания с военными - РИА Новости, 09.06.2023
Зеленский опубликовал фото "важного" совещания с военными
Владимир Зеленский опубликовал фото совещания с военными, назвав его "важной встречей". РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T00:19
2023-06-09T02:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
запорожская область
александр сырский
александр тарнавский
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский опубликовал фото совещания с военными, назвав его "важной встречей". Подпись к фотографии гласит: "Комаренко, Сырский, Тарнавский. Важная встреча". Александр Сырский - командующий сухопутными войсками ВСУ. Александр Тарнавский - командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия". Как отмечает издание "Страна", в зоне ответственности этой группировки находится подконтрольная Киеву часть Запорожской области. В четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на запорожском направлении в 1.30 украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, однако за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Украинская бригада остановлена на всех участках на запорожском направлении, подчеркнул министр. Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. В РФ связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно отчитываться.
https://ria.ru/20230608/krym-1877097433.html
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в мире, россия, киев, запорожская область, александр сырский, александр тарнавский, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Запорожская область, Александр Сырский, Александр Тарнавский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский опубликовал фото "важного" совещания с военными

Зеленский опубликовал фото совещания с военными, назвав его "важной встречей"

© Фото : Телеграм-канал ЗеленскогоЗеленский опубликовал фото совещания с военными, включая командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского
Зеленский опубликовал фото совещания с военными, включая командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и командующего оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александра Тарнавского - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : Телеграм-канал Зеленского
Зеленский опубликовал фото совещания с военными, включая командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский опубликовал фото совещания с военными, назвав его "важной встречей".
Подпись к фотографии гласит: "Комаренко, Сырский, Тарнавский. Важная встреча".
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Александр Сырский - командующий сухопутными войсками ВСУ. Александр Тарнавский - командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".
Как отмечает издание "Страна", в зоне ответственности этой группировки находится подконтрольная Киеву часть Запорожской области.
В четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на запорожском направлении в 1.30 украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, однако за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Украинская бригада остановлена на всех участках на запорожском направлении, подчеркнул министр.
Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. В РФ связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно отчитываться.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевЗапорожская областьАлександр СырскийАлександр ТарнавскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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