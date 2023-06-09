https://ria.ru/20230609/zaytsev-1877144322.html

Сын Зайцева объяснил, что повлияло на его плохие отношения с отцом

Сын Зайцева объяснил, что повлияло на его плохие отношения с отцом - РИА Новости, 09.06.2023

Сын Зайцева объяснил, что повлияло на его плохие отношения с отцом

Сын покойного кутюрье Вячеслава Зайцева, модельер Егор объяснил в интервью "Пятому каналу", что его ссорили с отцом другие люди. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T11:51

2023-06-09T11:51

2023-06-09T11:51

шоубиз

вячеслав зайцев

щелково

московская область (подмосковье)

москва

умер вячеслав зайцев

новости шоу-бизнеса

знаменитости

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Сын покойного кутюрье Вячеслава Зайцева, модельер Егор объяснил в интервью "Пятому каналу", что его ссорили с отцом другие люди. "Есть люди, которые 20 лет нас ссорили с отцом в прессе. А мы понимали друг друга с полуслова. Папа был тираном и богом в моей жизни. Нас ловили на конфликтах и потом это все перекручивали", – пожаловался Зайцев-младший. Он также раскрыл детали самой первой ссоры и последующего примирения с отцом."В 1998 году папа попросил при реорганизации Дома моды передать пакет акций его другу. Этот человек стал гендиректором, папа – почетным президентом, а я получил пинка. Этот человек хотел сделать в здании торговый центр. Я вспылил и уехал. Папа понял, что происходит неправильное. Я включился в дело и нашел юриста, который помог", – добавил модельер.По словам сына кутюрье, он всегда возвращался в Дом моды после ссор с отцом и продолжал вести семейное дело. "Примерно в 2002 году появились люди, которые сказали папе, что я плохой и его не люблю. Стали говорить, что я у него все заберу. Папа безоговорочно верил им. В 2018-м я окончательно вышел из дела. Вскоре у меня отказали ноги, я был в больнице. Мы потом долго не общались. Не хотел, чтобы нас подслушивали и что-то выворачивали. Затем я стал гендиректором в Доме моды. Я сохранил дело отца", – отметил Зайцев-младший.В конце разговора он ответил на критику выбора места для похорон кутюрье. "Это городское муниципальное кладбище, новое и красивое. Папа прожил в Щелково последние 30 лет жизни. Департамент предложил несколько вариантов. А я хотел выполнить волю отца. Некоторые люди хотят перезахоронить его. Это кощунство!" – заключил сын модельера.Вячеслав Зайцев умер 30 апреля после продолжительной борьбы с болезнью. Ему было 85 лет. Кутюрье похоронили на Жегаловском кладбище в Подмосковье.После церемонии прощания многие близкие модельера раскритиковали его сына за выбор места. По их мнению, знаменитость необходимо было похоронить на более престижном участке в Москве.

https://ria.ru/20230516/kirkorov-1871954236.html

щелково

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

вячеслав зайцев, щелково, московская область (подмосковье), москва, умер вячеслав зайцев, новости шоу-бизнеса, знаменитости