https://ria.ru/20230609/yaponiya-1877153341.html

Бывший премьер прокомментировал позицию Японии в отношении России

Бывший премьер прокомментировал позицию Японии в отношении России - РИА Новости, 09.06.2023

Бывший премьер прокомментировал позицию Японии в отношении России

Позиция японского правительства во главе с Фумио Кисидой в отношении России ошибочна, такую точку зрения в беседе с корреспондентом РИА Новости высказал бывший... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T11:12

2023-06-09T11:12

2023-06-09T11:12

в мире

россия

япония

юкио хатояма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151221/79/1512217996_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_d741c2ed4ccf3e58de65a0cf75f64e47.jpg

ТОКИО, 9 июн – РИА Новости. Позиция японского правительства во главе с Фумио Кисидой в отношении России ошибочна, такую точку зрения в беседе с корреспондентом РИА Новости высказал бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма. В пятницу послы почти 40 стран нанесли визит в посольство Российской Федерации в Японии в связи с приближающимся национальным праздником - Днем России (ежегодно отмечается 12 июня). Среди гостей находился и бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма. "Я считаю, что позиция японского правительства в отношении России ошибочна. Были различные дискуссии, в том числе и по территориальному вопросу, и я уже думал, что за счет улучшения отношений Японии и России решение этой проблемы, казалось бы, приблизилось. Но вот сейчас (Япония - ред.), повинуясь Америке, чуть ли не военную помощь готова оказать Украине, а в результате Япония оказывает помощь Украине и смотрит на Россию как на врага. Из-за этого дружественные отношения, которые были до сих пор, разрушаются. Я глубоко сожалею об этом", - сказал Хатояма. По его мнению, правящей элите Японии стоит более взвешенно относиться к выстраиванию отношений с РФ. "Считаю, что необходимо строить политику с более правильным взглядом. И администрация Кисиды, и японские СМИ, которые занимают сторону правительства, зациклены на помощи Украине, я считаю, что надо было с более нейтральным подходом подходить к решению проблемы", - сказал бывший премьер-министр Японии в беседе с корреспондентом агентства. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между лидерами России и Японии тогдашний японский премьер-министр заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого - заключение мирного договора. После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта прошлого года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

https://ria.ru/20230526/sanktsii-1874238442.html

https://ria.ru/20230523/yug-1873531963.html

https://ria.ru/20230509/yaponiya-1870551468.html

россия

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, япония, юкио хатояма