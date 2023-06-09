https://ria.ru/20230609/vooruzheniya-1877114292.html

СМИ: Пентагон подготовил пакет вооружений Киеву на два миллиарда долларов

СМИ: Пентагон подготовил пакет вооружений Киеву на два миллиарда долларов - РИА Новости, 09.06.2023

СМИ: Пентагон подготовил пакет вооружений Киеву на два миллиарда долларов

Пентагон в пятницу объявит о пакете вооружений для Украины на сумму более двух миллиардов долларов, передает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T03:15

2023-06-09T03:15

2023-06-09T03:29

специальная военная операция на украине

в мире

украина

министерство обороны сша

сша

пентагон

нато

lockheed martin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588237_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_c05d72055459200aa20b4e2b8e1e470f.jpg

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пентагон в пятницу объявит о пакете вооружений для Украины на сумму более двух миллиардов долларов, передает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации США.Как сообщается, деньги, выделенные в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины, пойдут на закупку пусковых установок и ракет Hawk, а также модернизированных ракет для ЗРК Patriot.По данным агентства, речь идет о зенитных управляемых ракетах Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) производства Lockheed Martin и ракетах улучшенного наведения GEM-T производства Raytheon Technologies.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20230605/patriot-1876327746.html

https://ria.ru/20230605/oruzhie-1876268338.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, министерство обороны сша, сша, пентагон, нато, lockheed martin