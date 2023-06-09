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СМИ: Пентагон подготовил пакет вооружений Киеву на два миллиарда долларов - РИА Новости, 09.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:15 09.06.2023 (обновлено: 03:29 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/vooruzheniya-1877114292.html
СМИ: Пентагон подготовил пакет вооружений Киеву на два миллиарда долларов
СМИ: Пентагон подготовил пакет вооружений Киеву на два миллиарда долларов - РИА Новости, 09.06.2023
СМИ: Пентагон подготовил пакет вооружений Киеву на два миллиарда долларов
Пентагон в пятницу объявит о пакете вооружений для Украины на сумму более двух миллиардов долларов, передает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T03:15
2023-06-09T03:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
министерство обороны сша
сша
пентагон
нато
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пентагон в пятницу объявит о пакете вооружений для Украины на сумму более двух миллиардов долларов, передает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации США.Как сообщается, деньги, выделенные в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины, пойдут на закупку пусковых установок и ракет Hawk, а также модернизированных ракет для ЗРК Patriot.По данным агентства, речь идет о зенитных управляемых ракетах Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) производства Lockheed Martin и ракетах улучшенного наведения GEM-T производства Raytheon Technologies.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20230605/patriot-1876327746.html
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в мире, украина, министерство обороны сша, сша, пентагон, нато, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Министерство обороны США, США, Пентагон, НАТО, Lockheed Martin
СМИ: Пентагон подготовил пакет вооружений Киеву на два миллиарда долларов

Bloomberg: Пентагон объявит о пакете вооружений для Украины, в том числе боеприпасов ПВО

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пентагон в пятницу объявит о пакете вооружений для Украины на сумму более двух миллиардов долларов, передает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации США.
Как сообщается, деньги, выделенные в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины, пойдут на закупку пусковых установок и ракет Hawk, а также модернизированных ракет для ЗРК Patriot.
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
В Белом доме назвали поставки средств ПВО Украине главным приоритетом
5 июня, 21:50
По данным агентства, речь идет о зенитных управляемых ракетах Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) производства Lockheed Martin и ракетах улучшенного наведения GEM-T производства Raytheon Technologies.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМинистерство обороны СШАСШАПентагонНАТОLockheed Martin
 
 
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