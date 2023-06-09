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СМИ: Пентагон подготовил пакет вооружений Киеву на два миллиарда долларов
СМИ: Пентагон подготовил пакет вооружений Киеву на два миллиарда долларов - РИА Новости, 09.06.2023
СМИ: Пентагон подготовил пакет вооружений Киеву на два миллиарда долларов
Пентагон в пятницу объявит о пакете вооружений для Украины на сумму более двух миллиардов долларов, передает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T03:15
2023-06-09T03:15
2023-06-09T03:29
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пентагон в пятницу объявит о пакете вооружений для Украины на сумму более двух миллиардов долларов, передает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации США.Как сообщается, деньги, выделенные в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины, пойдут на закупку пусковых установок и ракет Hawk, а также модернизированных ракет для ЗРК Patriot.По данным агентства, речь идет о зенитных управляемых ракетах Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) производства Lockheed Martin и ракетах улучшенного наведения GEM-T производства Raytheon Technologies.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20230605/patriot-1876327746.html
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в мире, украина, министерство обороны сша, сша, пентагон, нато, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Министерство обороны США, США, Пентагон, НАТО, Lockheed Martin
СМИ: Пентагон подготовил пакет вооружений Киеву на два миллиарда долларов
Bloomberg: Пентагон объявит о пакете вооружений для Украины, в том числе боеприпасов ПВО