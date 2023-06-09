https://ria.ru/20230609/vladivostok-1877254717.html

Владивостоку выделят средства для ликвидаций последствий ливней

Владивостоку выделят средства для ликвидаций последствий ливней - РИА Новости, 09.06.2023

Владивостоку выделят средства для ликвидаций последствий ливней

Глава Приморья Олег Кожемяко заявил о выделении около 200 миллионов рублей для помощи Владивостоку, где мощные ливни повредили дороги, подпорные стены и... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T15:55

2023-06-09T15:55

2023-06-09T15:55

происшествия

владивосток

олег кожемяко

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн - РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко заявил о выделении около 200 миллионов рублей для помощи Владивостоку, где мощные ливни повредили дороги, подпорные стены и тротуары. "Окажем Владивостоку дополнительную поддержку в ликвидации последствий ливневых дождей. От удара стихии пришли в негодность многие участки дорог, подпорные стенки, ливневые канализации, зафиксированы протекания крыш в многоквартирных домах... Со стороны краевого правительства мы выделяем около 200 миллионов рублей, чтобы расставить ремонтные бригады на все наиболее пострадавшие участки", - сообщил Кожемяко в своем Telegram-канале. Он добавил, что власти Приморья также также "готовы дать дополнительные силы строительных организаций и других ремонтных подрядчиков". "Перед администрацией Владивостока поставлена задача как можно быстрее устранить последствия непогоды, чтобы город вернулся к нормальной жизни", - подчеркнул глава региона. В Приморье действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей 9-10 июня. Локальные осадки фиксируются в отдельных районах края. Во Владивостоке ливень начался во второй половине дня четверга. Улицы города затопило, за ночь ливни повредили дороги, подпорные стены и тротуары, сошел грунт с косогоров, местами смыло асфальт и брусчатку. По данным синоптиков, менее чем за сутки во Владивостоке выпала месячная норма осадков, она побила рекорд 30-летней давности. После мощных ливней, повредивших дороги, во Владивостоке ввели режим ЧС, предварительный ущерб от разгула стихии, по данным мэрии, составляет около 370 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230609/arest-1877244518.html

https://ria.ru/20230609/pozhar-1877212080.html

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происшествия, владивосток, олег кожемяко, россия