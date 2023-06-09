https://ria.ru/20230609/vladivostok-1877138953.html

Во Владивостоке ввели режим ЧС

Во Владивостоке ввели режим ЧС - РИА Новости, 09.06.2023

Во Владивостоке ввели режим ЧС

Во Владивостоке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней, повредивших дороги и затопивших улицы, сообщила администрация города. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T10:12

2023-06-09T10:12

2023-06-09T12:03

владивосток

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн — РИА Новости. Во Владивостоке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней, повредивших дороги и затопивших улицы, сообщила администрация города."Во Владивостоке в результате обрушившегося 8 и 9 июня циклона, который принес значительные разрушения, введен режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям", — говорится в релизе.По словам мэра Константина Шестакова, характер дождя был залповый. Из-за него сильно пострадали дороги, ливневки, несколько подпорных стен, фасады и крыши многоквартирных домов и социальных объектов. "Всем объектам необходимы оперативные мероприятия по ремонту. Для этого привлекаем средства резервного фонда. По тем повреждениям, которые успели отметить, общий объем затрат составляет около 370 миллионов рублей", — сказал мэр. По информации мэрии, на дорогах образовывались подтопления, местами сошел грунт с косогоров, повреждены тротуары, в некоторых местах смыло асфальт и брусчатку, повалило несколько деревьев. Люди жалуются на протечки кровель и отключения электричества.Власти заверили, что принимают все возможные меры для восстановления жизнедеятельности города. Первоочередными задачами названо обеспечение проезда на дорогах и восстановление работы электрических сетей. Специалисты прочищают ливневую канализацию, вывозят сошедший грунт.Штормовое предупреждение объявили в Приморье на 9 и 10 июня. Во Владивостоке ливень начался во второй половине дня 8 июня. По данным синоптиков, менее чем за сутки в городе выпала месячная норма осадков и оказался побит рекорд 30-летней давности.

https://ria.ru/20230609/osadki-1877119912.html

владивосток

приморский край

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владивосток, происшествия, приморский край