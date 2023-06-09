https://ria.ru/20230609/vengriya-1877169120.html
Будапешт обвинил Киев во вмешательстве в дела Венгрии из-за АЭС "Пакш"
Будапешт обвинил Киев во вмешательстве в дела Венгрии из-за АЭС "Пакш" - РИА Новости, 09.06.2023
Будапешт обвинил Киев во вмешательстве в дела Венгрии из-за АЭС "Пакш"
Венгрия расценивает стремление Украины помешать строительству новых энергоблоков АЭС "Пакш" как нападение на свой суверенитет и энергобезопасность, заявил в... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T12:07
2023-06-09T12:07
2023-06-09T13:44
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петер сийярто
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денис шмыгаль
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Венгрия расценивает стремление Украины помешать строительству новых энергоблоков АЭС "Пакш" как нападение на свой суверенитет и энергобезопасность, заявил в соцсетях госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер. Так в он отреагировал на призыв премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля к Еврокомиссии заблокировать продолжение строительства в Пакше. "Пакш-2" является основным условием сохранения энергобезопасности страны и программы снижения коммунальных расходов. Энергоснабжение является национальной компетенцией, то есть вопросом суверенитета. Любой, кто нападает на нашу энергобезопасность, нападает на наш суверенитет", — написал Менцер. Он обратил внимание то, что Украина, стремящаяся стать членом НАТО и Евросоюза, нападает на энергобезопасность одного из членов этих объединений. "Неприемлемо и шокирующе то, что Украина нападает на энергобезопасность Венгрии, хочет поставить под угрозу энергоснабжение венгерского народа, в то время как Венгрия проводит крупнейшую в своей истории гуманитарную акцию, мы помогаем Украине всеми возможными гуманитарными средствами, уже приняли у себя более миллиона человек", — добавил Менцер. По словам госсекретаря, Шмыгаль в попытках помешать строительству АЭС "выбрал особый вид благодарности". "Мы не позволим этого никому, и ему тоже. Мы защитим энергобезопасность Венгрии от всех нападок и давления!" — заключил Менцер. Строительство пятого и шестого энергоблоков АЭС "Пакш-2" предполагается начать осенью. В конце мая Еврокомиссия одобрила изменения в российско-венгерских контрактах, хотя и выразила мнение, что этот проект не способствует снижению энергетической зависимости от России, а также напомнила о необходимости соблюдения санкционной политики.В Венгрии не раз подчеркивали, что заблокируют в ЕС любые инициативы, которые ограничивали бы сотрудничество с Россией в ядерной отрасли.
https://ria.ru/20230608/vengriya-1876951680.html
https://ria.ru/20230606/peregovory-1876604428.html
https://ria.ru/20230609/vengriya-1877125745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, петер сийярто, аэс "пакш", еврокомиссия, евросоюз, киев, денис шмыгаль, алексей лихачев, россия
В мире, Венгрия, Петер Сийярто, АЭС "Пакш", Еврокомиссия, Евросоюз, Киев, Денис Шмыгаль, Алексей Лихачев, Россия
Будапешт обвинил Киев во вмешательстве в дела Венгрии из-за АЭС "Пакш"
МИД Венгрии: призыв Киева заблокировать строительство АЭС "Пакш-2" нарушает суверенитет
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Венгрия расценивает стремление Украины помешать строительству новых энергоблоков АЭС "Пакш" как нападение на свой суверенитет и энергобезопасность, заявил в соцсетях госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.
Так в он отреагировал на призыв премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля
к Еврокомиссии заблокировать продолжение строительства в Пакше.
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"Пакш-2" является основным условием сохранения энергобезопасности страны и программы снижения коммунальных расходов. Энергоснабжение является национальной компетенцией, то есть вопросом суверенитета. Любой, кто нападает на нашу энергобезопасность, нападает на наш суверенитет", — написал Менцер.
Он обратил внимание то, что Украина, стремящаяся стать членом НАТО и Евросоюза, нападает на энергобезопасность одного из членов этих объединений.
"Неприемлемо и шокирующе то, что Украина нападает на энергобезопасность Венгрии, хочет поставить под угрозу энергоснабжение венгерского народа, в то время как Венгрия проводит крупнейшую в своей истории гуманитарную акцию, мы помогаем Украине всеми возможными гуманитарными средствами, уже приняли у себя более миллиона человек", — добавил Менцер.
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По словам госсекретаря, Шмыгаль в попытках помешать строительству АЭС "выбрал особый вид благодарности".
"Мы не позволим этого никому, и ему тоже. Мы защитим энергобезопасность Венгрии от всех нападок и давления!" — заключил Менцер.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Там работают четыре реактора советского типа ВВЭР-440.
Сейчас на станции вырабатывается почти половина всей электроэнергии в стране, а два новых блока позволят удвоить выработку.
Строительство пятого и шестого энергоблоков АЭС "Пакш-2" предполагается начать осенью. В конце мая Еврокомиссия одобрила изменения в российско-венгерских контрактах, хотя и выразила мнение, что этот проект не способствует снижению энергетической зависимости от России, а также напомнила о необходимости соблюдения санкционной политики.
В Венгрии не раз подчеркивали, что заблокируют в ЕС любые инициативы, которые ограничивали бы сотрудничество с Россией в ядерной отрасли.
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