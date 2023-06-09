https://ria.ru/20230609/vengriya-1877169120.html

Будапешт обвинил Киев во вмешательстве в дела Венгрии из-за АЭС "Пакш"

Будапешт обвинил Киев во вмешательстве в дела Венгрии из-за АЭС "Пакш" - РИА Новости, 09.06.2023

Будапешт обвинил Киев во вмешательстве в дела Венгрии из-за АЭС "Пакш"

Венгрия расценивает стремление Украины помешать строительству новых энергоблоков АЭС "Пакш" как нападение на свой суверенитет и энергобезопасность, заявил в... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T12:07

2023-06-09T12:07

2023-06-09T13:44

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Венгрия расценивает стремление Украины помешать строительству новых энергоблоков АЭС "Пакш" как нападение на свой суверенитет и энергобезопасность, заявил в соцсетях госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер. Так в он отреагировал на призыв премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля к Еврокомиссии заблокировать продолжение строительства в Пакше. "Пакш-2" является основным условием сохранения энергобезопасности страны и программы снижения коммунальных расходов. Энергоснабжение является национальной компетенцией, то есть вопросом суверенитета. Любой, кто нападает на нашу энергобезопасность, нападает на наш суверенитет", — написал Менцер. Он обратил внимание то, что Украина, стремящаяся стать членом НАТО и Евросоюза, нападает на энергобезопасность одного из членов этих объединений. "Неприемлемо и шокирующе то, что Украина нападает на энергобезопасность Венгрии, хочет поставить под угрозу энергоснабжение венгерского народа, в то время как Венгрия проводит крупнейшую в своей истории гуманитарную акцию, мы помогаем Украине всеми возможными гуманитарными средствами, уже приняли у себя более миллиона человек", — добавил Менцер. По словам госсекретаря, Шмыгаль в попытках помешать строительству АЭС "выбрал особый вид благодарности". "Мы не позволим этого никому, и ему тоже. Мы защитим энергобезопасность Венгрии от всех нападок и давления!" — заключил Менцер. Строительство пятого и шестого энергоблоков АЭС "Пакш-2" предполагается начать осенью. В конце мая Еврокомиссия одобрила изменения в российско-венгерских контрактах, хотя и выразила мнение, что этот проект не способствует снижению энергетической зависимости от России, а также напомнила о необходимости соблюдения санкционной политики.В Венгрии не раз подчеркивали, что заблокируют в ЕС любые инициативы, которые ограничивали бы сотрудничество с Россией в ядерной отрасли.

https://ria.ru/20230608/vengriya-1876951680.html

https://ria.ru/20230606/peregovory-1876604428.html

https://ria.ru/20230609/vengriya-1877125745.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, петер сийярто, аэс "пакш", еврокомиссия, евросоюз, киев, денис шмыгаль, алексей лихачев, россия