https://ria.ru/20230609/trump-1877324537.html
Белый дом не стал комментировать обвинения Трампа по делу о документах
Белый дом не стал комментировать обвинения Трампа по делу о документах - РИА Новости, 09.06.2023
Белый дом не стал комментировать обвинения Трампа по делу о документах
Белый дом не стал комментировать сообщения о намерении властей предъявить экс-президенту США Дональду Трампу обвинения в связи с ненадлежащим обращением с... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T20:53
2023-06-09T20:53
2023-06-09T20:53
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Белый дом не стал комментировать сообщения о намерении властей предъявить экс-президенту США Дональду Трампу обвинения в связи с ненадлежащим обращением с секретными документами и препятствованием правосудию. "Мне не будем комментировать это дело, обратитесь в министерство юстиции, которое независимо ведет это криминальное расследование", - заявила журналистам представитель пресс-службы Белого дома. Ранее в четверг стало известно, что власти США намерены предъявить Трампу обвинения по семи пунктам, связанным с ненадлежащим обращением с секретными документами и препятствованием правосудию. В пятницу министерство юстиции анонсировало, что в 15.00 по времени Восточного побережья США (22.00 мск) выступит с неким заявлением. Трамп на фоне сообщений о готовящихся обвинениях продолжает настаивать на своей невиновности и напоминает, что в офисе и доме действующего главы государства Джо Байдена были обнаружены "1850 коробок" секретных материалов, которые, предположительно, находились там в бытность его частным лицом. Ранее Трампу уже были предъявлены уголовные обвинения в фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Свою вину в этих преступлениях он также не признает. Расследование в связи с ненадлежащим обращением с секретными документами ранее также коснулось бывшего вице-президента Майка Пенса. Министерство юстиции на прошлой неделе заявило, что не нашло оснований для выдвижения против него обвинений.
https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html
https://ria.ru/20230320/trump-1858958536.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, майк пенс
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Майк Пенс
Белый дом не стал комментировать обвинения Трампа по делу о документах
Белый дом не стал комментировать обвинения Трампа по делу о хранении документов
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Белый дом не стал комментировать сообщения о намерении властей предъявить экс-президенту США Дональду Трампу обвинения в связи с ненадлежащим обращением с секретными документами и препятствованием правосудию.
"Мне не будем комментировать это дело, обратитесь в министерство юстиции, которое независимо ведет это криминальное расследование", - заявила журналистам представитель пресс-службы Белого дома.
Арест Трампа привел к конституционному кризису США
Ранее в четверг стало известно, что власти США намерены предъявить Трампу обвинения по семи пунктам, связанным с ненадлежащим обращением с секретными документами и препятствованием правосудию. В пятницу министерство юстиции анонсировало, что в 15.00 по времени Восточного побережья США (22.00 мск) выступит с неким заявлением.
Трамп на фоне сообщений о готовящихся обвинениях продолжает настаивать на своей невиновности и напоминает, что в офисе и доме действующего главы государства Джо Байдена
были обнаружены "1850 коробок" секретных материалов, которые, предположительно, находились там в бытность его частным лицом.
Ранее Трампу уже были предъявлены уголовные обвинения в фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Свою вину в этих преступлениях он также не признает.
Расследование в связи с ненадлежащим обращением с секретными документами ранее также коснулось бывшего вице-президента Майка Пенса
. Министерство юстиции на прошлой неделе заявило, что не нашло оснований для выдвижения против него обвинений.
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