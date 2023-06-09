https://ria.ru/20230609/trump-1877324537.html

Белый дом не стал комментировать обвинения Трампа по делу о документах

Белый дом не стал комментировать обвинения Трампа по делу о документах - РИА Новости, 09.06.2023

Белый дом не стал комментировать обвинения Трампа по делу о документах

Белый дом не стал комментировать сообщения о намерении властей предъявить экс-президенту США Дональду Трампу обвинения в связи с ненадлежащим обращением с... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T20:53

2023-06-09T20:53

2023-06-09T20:53

в мире

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дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Белый дом не стал комментировать сообщения о намерении властей предъявить экс-президенту США Дональду Трампу обвинения в связи с ненадлежащим обращением с секретными документами и препятствованием правосудию. "Мне не будем комментировать это дело, обратитесь в министерство юстиции, которое независимо ведет это криминальное расследование", - заявила журналистам представитель пресс-службы Белого дома. Ранее в четверг стало известно, что власти США намерены предъявить Трампу обвинения по семи пунктам, связанным с ненадлежащим обращением с секретными документами и препятствованием правосудию. В пятницу министерство юстиции анонсировало, что в 15.00 по времени Восточного побережья США (22.00 мск) выступит с неким заявлением. Трамп на фоне сообщений о готовящихся обвинениях продолжает настаивать на своей невиновности и напоминает, что в офисе и доме действующего главы государства Джо Байдена были обнаружены "1850 коробок" секретных материалов, которые, предположительно, находились там в бытность его частным лицом. Ранее Трампу уже были предъявлены уголовные обвинения в фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Свою вину в этих преступлениях он также не признает. Расследование в связи с ненадлежащим обращением с секретными документами ранее также коснулось бывшего вице-президента Майка Пенса. Министерство юстиции на прошлой неделе заявило, что не нашло оснований для выдвижения против него обвинений.

https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html

https://ria.ru/20230320/trump-1858958536.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, майк пенс