https://ria.ru/20230609/trump-1877307454.html

Адвокаты Трампа отказались от дальнейшей защиты интересов политика

Адвокаты Трампа отказались от дальнейшей защиты интересов политика - РИА Новости, 09.06.2023

Адвокаты Трампа отказались от дальнейшей защиты интересов политика

Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа Джим Трасти и Джон Роули заявили, что прекращают представлять интересы политика в текущих расследованиях в отношении РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T18:43

2023-06-09T18:43

2023-06-09T18:57

дональд трамп

арест трампа

в мире

джо байден

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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа Джим Трасти и Джон Роули заявили, что прекращают представлять интересы политика в текущих расследованиях в отношении него, говорится в заявлении юристов, поступившем в распоряжение РИА Новости."Сегодня утром мы покинули должности членов совета при президенте Трампе и больше не будем представлять его ни в деле (по засекреченным документам - ред.), ни в расследовании (штурма Капитолия - ред.) 6 января 2020 года. Для нас было честью защищать его в течение последнего года, и мы знаем, что он будет оправдан в ходе своей борьбы против пристрастного применения в качестве оружия американской системы правосудия администрацией (президента - ред.) Джо Байдена", - следует из заявления.По словам юристов, для них настал "момент отойти в сторону и позволить другим довести дела в отношении Трампа до завершения"."У нас нет планов проводить выступления в СМИ, посвященные нашему отзыву или любым другим конфиденциальным соглашениям, которые были у нас с президентом или его командой юристов", - подчеркнули Трасти и Роули.Причину своего решения адвокаты не озвучили.

https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html

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дональд трамп, арест трампа, в мире, джо байден