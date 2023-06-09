https://ria.ru/20230609/trump-1877307454.html
Адвокаты Трампа отказались от дальнейшей защиты интересов политика
Адвокаты Трампа отказались от дальнейшей защиты интересов политика - РИА Новости, 09.06.2023
Адвокаты Трампа отказались от дальнейшей защиты интересов политика
Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа Джим Трасти и Джон Роули заявили, что прекращают представлять интересы политика в текущих расследованиях в отношении РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T18:43
2023-06-09T18:43
2023-06-09T18:57
дональд трамп
арест трампа
в мире
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1863022266_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d17389d45dfe4cb9839e6efbe818864.jpg
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа Джим Трасти и Джон Роули заявили, что прекращают представлять интересы политика в текущих расследованиях в отношении него, говорится в заявлении юристов, поступившем в распоряжение РИА Новости."Сегодня утром мы покинули должности членов совета при президенте Трампе и больше не будем представлять его ни в деле (по засекреченным документам - ред.), ни в расследовании (штурма Капитолия - ред.) 6 января 2020 года. Для нас было честью защищать его в течение последнего года, и мы знаем, что он будет оправдан в ходе своей борьбы против пристрастного применения в качестве оружия американской системы правосудия администрацией (президента - ред.) Джо Байдена", - следует из заявления.По словам юристов, для них настал "момент отойти в сторону и позволить другим довести дела в отношении Трампа до завершения"."У нас нет планов проводить выступления в СМИ, посвященные нашему отзыву или любым другим конфиденциальным соглашениям, которые были у нас с президентом или его командой юристов", - подчеркнули Трасти и Роули.Причину своего решения адвокаты не озвучили.
https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1863022266_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f98a760fb36d4854c1e5db215910d0d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, арест трампа, в мире, джо байден
Дональд Трамп, Арест Трампа, В мире, Джо Байден
Адвокаты Трампа отказались от дальнейшей защиты интересов политика
Адвокаты Трампа Трасти и Роули отказались от дальнейшей защиты интересов политика
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа Джим Трасти и Джон Роули заявили, что прекращают представлять интересы политика в текущих расследованиях в отношении него, говорится в заявлении юристов, поступившем в распоряжение РИА Новости.
«
"Сегодня утром мы покинули должности членов совета при президенте Трампе и больше не будем представлять его ни в деле (по засекреченным документам - ред.), ни в расследовании (штурма Капитолия - ред.) 6 января 2020 года. Для нас было честью защищать его в течение последнего года, и мы знаем, что он будет оправдан в ходе своей борьбы против пристрастного применения в качестве оружия американской системы правосудия администрацией (президента - ред.) Джо Байдена", - следует из заявления.
По словам юристов, для них настал "момент отойти в сторону и позволить другим довести дела в отношении Трампа до завершения".
"У нас нет планов проводить выступления в СМИ, посвященные нашему отзыву или любым другим конфиденциальным соглашениям, которые были у нас с президентом или его командой юристов", - подчеркнули Трасти и Роули.
Причину своего решения адвокаты не озвучили.
Арест Трампа привел к конституционному кризису США