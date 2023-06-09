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Адвокаты Трампа отказались от дальнейшей защиты интересов политика - РИА Новости, 09.06.2023
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18:43 09.06.2023 (обновлено: 18:57 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/trump-1877307454.html
Адвокаты Трампа отказались от дальнейшей защиты интересов политика
Адвокаты Трампа отказались от дальнейшей защиты интересов политика - РИА Новости, 09.06.2023
Адвокаты Трампа отказались от дальнейшей защиты интересов политика
Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа Джим Трасти и Джон Роули заявили, что прекращают представлять интересы политика в текущих расследованиях в отношении РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T18:43
2023-06-09T18:57
дональд трамп
арест трампа
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа Джим Трасти и Джон Роули заявили, что прекращают представлять интересы политика в текущих расследованиях в отношении него, говорится в заявлении юристов, поступившем в распоряжение РИА Новости."Сегодня утром мы покинули должности членов совета при президенте Трампе и больше не будем представлять его ни в деле (по засекреченным документам - ред.), ни в расследовании (штурма Капитолия - ред.) 6 января 2020 года. Для нас было честью защищать его в течение последнего года, и мы знаем, что он будет оправдан в ходе своей борьбы против пристрастного применения в качестве оружия американской системы правосудия администрацией (президента - ред.) Джо Байдена", - следует из заявления.По словам юристов, для них настал "момент отойти в сторону и позволить другим довести дела в отношении Трампа до завершения"."У нас нет планов проводить выступления в СМИ, посвященные нашему отзыву или любым другим конфиденциальным соглашениям, которые были у нас с президентом или его командой юристов", - подчеркнули Трасти и Роули.Причину своего решения адвокаты не озвучили.
https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html
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дональд трамп, арест трампа, в мире, джо байден
Дональд Трамп, Арест Трампа, В мире, Джо Байден
Адвокаты Трампа отказались от дальнейшей защиты интересов политика

Адвокаты Трампа Трасти и Роули отказались от дальнейшей защиты интересов политика

© AP Photo / Bryan WoolstonБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Bryan Woolston
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа Джим Трасти и Джон Роули заявили, что прекращают представлять интересы политика в текущих расследованиях в отношении него, говорится в заявлении юристов, поступившем в распоряжение РИА Новости.
«
"Сегодня утром мы покинули должности членов совета при президенте Трампе и больше не будем представлять его ни в деле (по засекреченным документам - ред.), ни в расследовании (штурма Капитолия - ред.) 6 января 2020 года. Для нас было честью защищать его в течение последнего года, и мы знаем, что он будет оправдан в ходе своей борьбы против пристрастного применения в качестве оружия американской системы правосудия администрацией (президента - ред.) Джо Байдена", - следует из заявления.
По словам юристов, для них настал "момент отойти в сторону и позволить другим довести дела в отношении Трампа до завершения".
"У нас нет планов проводить выступления в СМИ, посвященные нашему отзыву или любым другим конфиденциальным соглашениям, которые были у нас с президентом или его командой юристов", - подчеркнули Трасти и Роули.
Причину своего решения адвокаты не озвучили.
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