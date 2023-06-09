https://ria.ru/20230609/tekhnologii-1877258002.html
Россия открыта к сотрудничеству в сфере высоких технологий, заявил Путин
Россия открыта к сотрудничеству в сфере высоких технологий, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2023
Россия открыта к сотрудничеству в сфере высоких технологий, заявил Путин
Россия открыта к сотрудничеству с другими странами в сфере высоких технологий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:02
2023-06-09T16:02
2023-06-09T17:05
россия
технологии
владимир путин
снг
евразийский экономический союз
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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству с другими странами в сфере высоких технологий, заявил президент РФ Владимир Путин."В этом же ряду (того, что предстоит сделать - ред.) императив обеспечения цифровой независимости. А значит, надо продолжать энергично работать над формированием единой цифровой экосистемы, объединяющей национальные системы электронных государственных услуг и электронных правительств", - сказал Путин.Он поблагодарил правительство РФ, отметив, что за последние годы по этому направлению в России очень много сделано."И, мне кажется, мы имеем право сказать, что мы, безусловно, являемся мировыми лидерами по этому направлению работы - без всяких сомнений. И в этой связи мы, конечно, готовы делиться нашими наработками, нашим опытом с каждым из государств - партнеров СНГ и ЕврАзЭС", - отметил президент России.
https://ria.ru/20230608/tekhnologii-1876807848.html
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россия, технологии, владимир путин, снг, евразийский экономический союз
Россия, Технологии, Владимир Путин, СНГ, Евразийский экономический союз
Россия открыта к сотрудничеству в сфере высоких технологий, заявил Путин
Путин: Россия открыта к сотрудничеству с другими странами в сфере высоких технологий