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Путин призвал укрепить технологический суверенитет СНГ и ЕАЭС
Путин призвал укрепить технологический суверенитет СНГ и ЕАЭС - РИА Новости, 09.06.2023
Путин призвал укрепить технологический суверенитет СНГ и ЕАЭС
Россия открыта к сотрудничеству с другими странами в сфере высоких технологий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:02
2023-06-09T16:02
2023-06-09T17:06
снг
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в мире
владимир путин
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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству с другими странами в сфере высоких технологий, заявил президент РФ Владимир Путин."В этом же ряду (того, что предстоит сделать - ред.) императив обеспечения цифровой независимости. А значит, надо продолжать энергично работать над формированием единой цифровой экосистемы, объединяющей национальные системы электронных государственных услуг и электронных правительств", - сказал Путин.Он поблагодарил правительство РФ, отметив, что за последние годы по этому направлению в России очень много сделано."И, мне кажется, мы имеем право сказать, что мы, безусловно, являемся мировыми лидерами по этому направлению работы - без всяких сомнений. И в этой связи мы, конечно, готовы делиться нашими наработками, нашим опытом с каждым из государств - партнеров СНГ и ЕврАзЭС", - отметил президент России.
https://ria.ru/20230608/ekonomika-1877025645.html
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снг, евразийский экономический союз, в мире, владимир путин, россия
СНГ, Евразийский экономический союз, В мире, Владимир Путин, Россия
Путин призвал укрепить технологический суверенитет СНГ и ЕАЭС
Путин на встрече с делегациями СНГ и ЕАЭС призвал укрепить технологический суверенитет