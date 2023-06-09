https://ria.ru/20230609/stati-1877312300.html

Новозеландское радио отстранило сотрудника за честные статьи об Украине

Новозеландское радио отстранило сотрудника за честные статьи об Украине - РИА Новости, 09.06.2023

Новозеландское радио отстранило сотрудника за честные статьи об Украине

Новозеландская радиостанция RNZ отстранила одного из сотрудников за публикацию на ее сайте статей с "пророссийскими" формулировками о спецоперации на Украине и... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T19:18

2023-06-09T19:18

2023-06-09T23:10

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Новозеландская радиостанция RNZ отстранила одного из сотрудников за публикацию на ее сайте статей с "пророссийскими" формулировками о спецоперации на Украине и связанными с ней событиями, сообщается на сайте издания."RNZ сейчас проводит расследование публикации онлайн-статей о войне на Украине, которые были ранее размещены (другим. — Прим. ред.) информационным агентством и были отредактированы в соответствии с пророссийской версией событий. Сотрудник (автор статей. — Прим. ред.) был отстранен на время проверки других публикаций", — говорится в заявлении.Уточняется, что речь идет в том числе об опубликованной накануне статье об эскалации украинского конфликта, основанной на оригинале от агентства Reuters: в тексте обнаружили правки, по смыслу якобы соответствующие пророссийской позиции. Так, сотрудник радиостанции назвал госпереворот на Украине в 2014 году насильственной цветной революцией и упомянул, что Крым вошел в состав России в результате референдума. Автор публикации также написал, что "новое прозападное правительство подавляло этнических русских на востоке и юге Украины", таким образом изменив текст агентства. В итоге радиостанция сообщила об исправлении текста и отметила, что серьезно относится к этому инциденту.

https://ria.ru/20230530/dannye-1875183998.html

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