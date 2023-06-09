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Более 100 тысяч цифровых проверок спортплощадок провели в Подмосковье - РИА Новости, 09.06.2023
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Новости Подмосковья
 
13:42 09.06.2023 (обновлено: 13:43 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/sportploschadki-1877195405.html
Более 100 тысяч цифровых проверок спортплощадок провели в Подмосковье
Более 100 тысяч цифровых проверок спортплощадок провели в Подмосковье - РИА Новости, 09.06.2023
Более 100 тысяч цифровых проверок спортплощадок провели в Подмосковье
С начала 2023 года с помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья" проведено свыше 100 тысяч проверок спортивных объектов в регионе, сообщает... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T13:42
2023-06-09T13:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. С начала 2023 года с помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья" проведено свыше 100 тысяч проверок спортивных объектов в регионе, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области."Весной и летом число посетителей спортивных площадок увеличивается. В Подмосковье на цифровом контроле находятся более 12,4 тысячи открытых и крытых объектов. Чтобы спортивные сооружения были безопасными для жителей, сотрудники управляющих организаций используют мобильное приложение и ежедневно проверяют качество уборки и состояние инвентаря", – приводятся в сообщении слова министра госуправления, ИТ и связи региона Надежды Куртяник.С помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья" можно отслеживать состояние покрытия и инвентаря, освещения и ограждения, качество уборки в местах общего пользования, содержание раздевалок, выявлять наличие мусора и посторонних предметов, контролировать наличие QR-кодов "Спорт Подмосковья".Специалист управляющей организации ежедневно проводит осмотр и фотофиксацию объекта по чек-листу. Результаты проверки автоматически направляются модератору – сотруднику администрации городского округа. При выявлении недочетов он может вернуть задание исполнителю на доработку.Модуль по контролю за состоянием спортплощадок запустили в 2021 году. Цифровые проверки в регионе также проводят в школах, соцучреждениях, парках, на детских площадках, в многоквартирных домах, на стройплощадках и автовокзалах.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 100 тысяч цифровых проверок спортплощадок провели в Подмосковье

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСпортивная площадка в ландшафтном парке
Спортивная площадка в ландшафтном парке - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Спортивная площадка в ландшафтном парке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. С начала 2023 года с помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья" проведено свыше 100 тысяч проверок спортивных объектов в регионе, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Весной и летом число посетителей спортивных площадок увеличивается. В Подмосковье на цифровом контроле находятся более 12,4 тысячи открытых и крытых объектов. Чтобы спортивные сооружения были безопасными для жителей, сотрудники управляющих организаций используют мобильное приложение и ежедневно проверяют качество уборки и состояние инвентаря", – приводятся в сообщении слова министра госуправления, ИТ и связи региона Надежды Куртяник.
Проекты Подмосковье индастриал позволят создать более 30 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Проекты "Подмосковье индастриал" позволят создать более 30000 рабочих мест
Вчера, 12:13
С помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья" можно отслеживать состояние покрытия и инвентаря, освещения и ограждения, качество уборки в местах общего пользования, содержание раздевалок, выявлять наличие мусора и посторонних предметов, контролировать наличие QR-кодов "Спорт Подмосковья".
Специалист управляющей организации ежедневно проводит осмотр и фотофиксацию объекта по чек-листу. Результаты проверки автоматически направляются модератору – сотруднику администрации городского округа. При выявлении недочетов он может вернуть задание исполнителю на доработку.
Модуль по контролю за состоянием спортплощадок запустили в 2021 году. Цифровые проверки в регионе также проводят в школах, соцучреждениях, парках, на детских площадках, в многоквартирных домах, на стройплощадках и автовокзалах.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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