https://ria.ru/20230609/sportploschadki-1877195405.html

Более 100 тысяч цифровых проверок спортплощадок провели в Подмосковье

Более 100 тысяч цифровых проверок спортплощадок провели в Подмосковье - РИА Новости, 09.06.2023

Более 100 тысяч цифровых проверок спортплощадок провели в Подмосковье

С начала 2023 года с помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья" проведено свыше 100 тысяч проверок спортивных объектов в регионе, сообщает... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T13:42

2023-06-09T13:42

2023-06-09T13:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. С начала 2023 года с помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья" проведено свыше 100 тысяч проверок спортивных объектов в регионе, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области."Весной и летом число посетителей спортивных площадок увеличивается. В Подмосковье на цифровом контроле находятся более 12,4 тысячи открытых и крытых объектов. Чтобы спортивные сооружения были безопасными для жителей, сотрудники управляющих организаций используют мобильное приложение и ежедневно проверяют качество уборки и состояние инвентаря", – приводятся в сообщении слова министра госуправления, ИТ и связи региона Надежды Куртяник.С помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья" можно отслеживать состояние покрытия и инвентаря, освещения и ограждения, качество уборки в местах общего пользования, содержание раздевалок, выявлять наличие мусора и посторонних предметов, контролировать наличие QR-кодов "Спорт Подмосковья".Специалист управляющей организации ежедневно проводит осмотр и фотофиксацию объекта по чек-листу. Результаты проверки автоматически направляются модератору – сотруднику администрации городского округа. При выявлении недочетов он может вернуть задание исполнителю на доработку.Модуль по контролю за состоянием спортплощадок запустили в 2021 году. Цифровые проверки в регионе также проводят в школах, соцучреждениях, парках, на детских площадках, в многоквартирных домах, на стройплощадках и автовокзалах.

https://ria.ru/20230609/podmoskove-1877168845.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)