https://ria.ru/20230609/sanktsii-1877247541.html
Набиуллина считает, что санкции против России будут ужесточаться
Набиуллина считает, что санкции против России будут ужесточаться - РИА Новости, 09.06.2023
Набиуллина считает, что санкции против России будут ужесточаться
Растут риски дальнейшего ужесточения санкционного режима против России, особенно вторичных санкций, заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:38
2023-06-09T15:38
2023-06-09T15:38
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Растут риски дальнейшего ужесточения санкционного режима против России, особенно вторичных санкций, заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она перечислила риски, которые могут привести к отклонению инфляции от базового прогноза. По оценке ЦБ, их баланс сместился сильнее в сторону проинфляционных. "Дефицит персонала может стать тем ключевым ограничением на стороне предложения, из-за которого возможности наращивания выпуска не смогут удовлетворить растущий спрос, что выльется в ускорение роста цен сверх целевой инфляции в близи 4%. Кроме того, растут риски дальнейшего ужесточения санкционного режима, особенно в части вторичных санкций. Остаются риски замедления мировой экономики", - сказала глава ЦБ в пятницу.
https://ria.ru/20230608/sanktsii-1876895553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции в отношении России
Набиуллина считает, что санкции против России будут ужесточаться
Набиуллина заявила, что риски дальнейшего ужесточения санкций против России растут