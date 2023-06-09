https://ria.ru/20230609/sanktsii-1877247541.html

Набиуллина считает, что санкции против России будут ужесточаться

Набиуллина считает, что санкции против России будут ужесточаться - РИА Новости, 09.06.2023

Набиуллина считает, что санкции против России будут ужесточаться

Растут риски дальнейшего ужесточения санкционного режима против России, особенно вторичных санкций, заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T15:38

2023-06-09T15:38

2023-06-09T15:38

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Растут риски дальнейшего ужесточения санкционного режима против России, особенно вторичных санкций, заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она перечислила риски, которые могут привести к отклонению инфляции от базового прогноза. По оценке ЦБ, их баланс сместился сильнее в сторону проинфляционных. "Дефицит персонала может стать тем ключевым ограничением на стороне предложения, из-за которого возможности наращивания выпуска не смогут удовлетворить растущий спрос, что выльется в ускорение роста цен сверх целевой инфляции в близи 4%. Кроме того, растут риски дальнейшего ужесточения санкционного режима, особенно в части вторичных санкций. Остаются риски замедления мировой экономики", - сказала глава ЦБ в пятницу.

https://ria.ru/20230608/sanktsii-1876895553.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии