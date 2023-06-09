Франция и Германия хотят смягчить предложения о санкциях, пишут СМИ
Bloomberg: Франция и Германия хотят смягчить предложения ЕК о санкциях против России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Франция, Германия и ряд других стран пытаются смягчить предложения по новым санкциям ЕС по России, касающиеся механизма по экспортным ограничениям в третьи страны, которые якобы могут содействовать Москве в обходе санкций: Париж и Берлин хотят ослабить требования к тому, в каком случае ЕС может вводить меры в отношении стран и ограничить список возможных областей торговли, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванных дипломатов.
"Группа стран, включая Францию и Германию пытаются ослабить критерии предложений и поднять планку в вопросе того, когда можно нацеливаться на страну, и чтобы ограничить число охватываемых секторов торговли", - говорится в материале агентства.
Отмечается, что основной целью механизма предлагается сделать попытку сдержать страны от помощи России. Однако, если дипломатические усилия не помогут, с помощью механизма страны ЕС смогут вводить экспортные ограничения на ключевые товары. Предполагается, что механизм будет подразумевать наличие двух списков: список попадающих под ограничения товаров и список стран, в которые нельзя их отправлять.
Другие страны также предлагают вводить ограничения вместо стран сначала против компаний.
В ЕС также озабочены, что санкции после учета всех озабоченностей ряда членов в конце концов могут оказаться слишком мягкими и неподходящими для эффективного воздействия. Другие же переживают о том, что новые меры могут навредить отношениям с другими странами, которые из-за этого сблизятся с Россией, заявили агентству дипломаты.
Ранее сообщалось, что Греция и Венгрия все еще выступают против предложения Украины включать в список "спонсоров войны" несколько компаний из этих стран, а Франция и Германия озабочены тем, что положения об обходе санкций могут навредить дипломатическим связям с другими странами. Новый пакет посвящен борьбе с обходом санкций, а также ограничительным мерам в отношении стран, которые в этом помогают России.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.