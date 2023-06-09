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Франция и Германия хотят смягчить предложения о санкциях, пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2023
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14:49 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/sanktsii-1877231378.html
Франция и Германия хотят смягчить предложения о санкциях, пишут СМИ
Франция и Германия хотят смягчить предложения о санкциях, пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2023
Франция и Германия хотят смягчить предложения о санкциях, пишут СМИ
Франция, Германия и ряд других стран пытаются смягчить предложения по новым санкциям ЕС по России, касающиеся механизма по экспортным ограничениям в третьи... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:49
2023-06-09T14:49
россия
франция
германия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Франция, Германия и ряд других стран пытаются смягчить предложения по новым санкциям ЕС по России, касающиеся механизма по экспортным ограничениям в третьи страны, которые якобы могут содействовать Москве в обходе санкций: Париж и Берлин хотят ослабить требования к тому, в каком случае ЕС может вводить меры в отношении стран и ограничить список возможных областей торговли, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванных дипломатов. "Группа стран, включая Францию и Германию пытаются ослабить критерии предложений и поднять планку в вопросе того, когда можно нацеливаться на страну, и чтобы ограничить число охватываемых секторов торговли", - говорится в материале агентства. Отмечается, что основной целью механизма предлагается сделать попытку сдержать страны от помощи России. Однако, если дипломатические усилия не помогут, с помощью механизма страны ЕС смогут вводить экспортные ограничения на ключевые товары. Предполагается, что механизм будет подразумевать наличие двух списков: список попадающих под ограничения товаров и список стран, в которые нельзя их отправлять. Другие страны также предлагают вводить ограничения вместо стран сначала против компаний. В ЕС также озабочены, что санкции после учета всех озабоченностей ряда членов в конце концов могут оказаться слишком мягкими и неподходящими для эффективного воздействия. Другие же переживают о том, что новые меры могут навредить отношениям с другими странами, которые из-за этого сблизятся с Россией, заявили агентству дипломаты. Ранее сообщалось, что Греция и Венгрия все еще выступают против предложения Украины включать в список "спонсоров войны" несколько компаний из этих стран, а Франция и Германия озабочены тем, что положения об обходе санкций могут навредить дипломатическим связям с другими странами. Новый пакет посвящен борьбе с обходом санкций, а также ограничительным мерам в отношении стран, которые в этом помогают России. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230609/oshibka-1877114391.html
https://ria.ru/20230608/reimport-1877095360.html
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
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россия, франция, германия, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Франция, Германия, Евросоюз, Санкции в отношении России
Франция и Германия хотят смягчить предложения о санкциях, пишут СМИ

Bloomberg: Франция и Германия хотят смягчить предложения ЕК о санкциях против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Франция, Германия и ряд других стран пытаются смягчить предложения по новым санкциям ЕС по России, касающиеся механизма по экспортным ограничениям в третьи страны, которые якобы могут содействовать Москве в обходе санкций: Париж и Берлин хотят ослабить требования к тому, в каком случае ЕС может вводить меры в отношении стран и ограничить список возможных областей торговли, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванных дипломатов.
"Группа стран, включая Францию и Германию пытаются ослабить критерии предложений и поднять планку в вопросе того, когда можно нацеливаться на страну, и чтобы ограничить число охватываемых секторов торговли", - говорится в материале агентства.
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Вчера, 03:30
Отмечается, что основной целью механизма предлагается сделать попытку сдержать страны от помощи России. Однако, если дипломатические усилия не помогут, с помощью механизма страны ЕС смогут вводить экспортные ограничения на ключевые товары. Предполагается, что механизм будет подразумевать наличие двух списков: список попадающих под ограничения товаров и список стран, в которые нельзя их отправлять.
Другие страны также предлагают вводить ограничения вместо стран сначала против компаний.
В ЕС также озабочены, что санкции после учета всех озабоченностей ряда членов в конце концов могут оказаться слишком мягкими и неподходящими для эффективного воздействия. Другие же переживают о том, что новые меры могут навредить отношениям с другими странами, которые из-за этого сблизятся с Россией, заявили агентству дипломаты.
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8 июня, 21:33
Ранее сообщалось, что Греция и Венгрия все еще выступают против предложения Украины включать в список "спонсоров войны" несколько компаний из этих стран, а Франция и Германия озабочены тем, что положения об обходе санкций могут навредить дипломатическим связям с другими странами. Новый пакет посвящен борьбе с обходом санкций, а также ограничительным мерам в отношении стран, которые в этом помогают России.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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