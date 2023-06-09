https://ria.ru/20230609/rozysk-1877214563.html

Одного из фигурантов дела о краже спирта для сидра объявили в розыск

Одного из фигурантов дела о краже спирта для сидра объявили в розыск - РИА Новости, 09.06.2023

Одного из фигурантов дела о краже спирта для сидра объявили в розыск

Один из фигурантов уголовного дела о краже спирта со складов МВД, на которых следствие вышло при расследовании гибели людей от "Мистера Сидра", объявлен в... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T14:11

2023-06-09T14:11

2023-06-09T15:48

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

массовое отравление сидром в россии

россия

самара

алексей егоров

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Один из фигурантов уголовного дела о краже спирта со складов МВД, на которых следствие вышло при расследовании гибели людей от "Мистера Сидра", объявлен в розыск, сообщили в пресс-службе СК России.По данным ведомства, в мае двое жителей Самары Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров, а также сержант полиции Иван Гребенкин похитили со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Самарской области" шесть тонн метилового спирта. Эта партия была изъята во время проверочных мероприятий и хранилась с 2012 года.Затем преступники продали просроченную спиртосодержащую жидкость Артему Айрапетяну. Он, в свою очередь, нелегально поставил его учредителю ООО "Анди" Анару Гусейнову. "Айрапетян задержан, ему предъявлено обвинение по части три статьи 238 УК (оказание небезопасных услуг. — Прим. ред.). В отношении Егоровых и Гребенкина в ГСУ возбуждено уголовное дело по факту хищения спирта. Гребенкин и Дмитрий Егоров задержаны, им предъявлено обвинение в краже, вину они признали. Алексей Егоров объявлен в розыск", — говорится в заявлении.О массовом отравлении жителей разных регионов суррогатным сидром стало известно 5 июня. Смертельные случаи выявили в Приволжском федеральном округе. Все они связаны с напитком "Мистер Сидр" от ООО "Анди". Экспертиза выявила в нем опасные примеси метанола и этилбутирата.Следственный комитет возбудил уголовное дело о некачественном оказании услуг. По нему задержали предпринимателя, который, по данным следствия, производил напиток в Красноглинском районе Самарской области и поставлял его в торговые точки. Суд арестовал бизнесмена.

https://ria.ru/20230608/sidr-1877061351.html

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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, массовое отравление сидром в россии, россия, самара, алексей егоров