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Одного из фигурантов дела о краже спирта для сидра объявили в розыск - РИА Новости, 09.06.2023
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14:11 09.06.2023 (обновлено: 15:48 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/rozysk-1877214563.html
Одного из фигурантов дела о краже спирта для сидра объявили в розыск
Одного из фигурантов дела о краже спирта для сидра объявили в розыск - РИА Новости, 09.06.2023
Одного из фигурантов дела о краже спирта для сидра объявили в розыск
Один из фигурантов уголовного дела о краже спирта со складов МВД, на которых следствие вышло при расследовании гибели людей от "Мистера Сидра", объявлен в... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T14:11
2023-06-09T15:48
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
массовое отравление сидром в россии
россия
самара
алексей егоров
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Один из фигурантов уголовного дела о краже спирта со складов МВД, на которых следствие вышло при расследовании гибели людей от "Мистера Сидра", объявлен в розыск, сообщили в пресс-службе СК России.По данным ведомства, в мае двое жителей Самары Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров, а также сержант полиции Иван Гребенкин похитили со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Самарской области" шесть тонн метилового спирта. Эта партия была изъята во время проверочных мероприятий и хранилась с 2012 года.Затем преступники продали просроченную спиртосодержащую жидкость Артему Айрапетяну. Он, в свою очередь, нелегально поставил его учредителю ООО "Анди" Анару Гусейнову. "Айрапетян задержан, ему предъявлено обвинение по части три статьи 238 УК (оказание небезопасных услуг. — Прим. ред.). В отношении Егоровых и Гребенкина в ГСУ возбуждено уголовное дело по факту хищения спирта. Гребенкин и Дмитрий Егоров задержаны, им предъявлено обвинение в краже, вину они признали. Алексей Егоров объявлен в розыск", — говорится в заявлении.О массовом отравлении жителей разных регионов суррогатным сидром стало известно 5 июня. Смертельные случаи выявили в Приволжском федеральном округе. Все они связаны с напитком "Мистер Сидр" от ООО "Анди". Экспертиза выявила в нем опасные примеси метанола и этилбутирата.Следственный комитет возбудил уголовное дело о некачественном оказании услуг. По нему задержали предпринимателя, который, по данным следствия, производил напиток в Красноглинском районе Самарской области и поставлял его в торговые точки. Суд арестовал бизнесмена.
https://ria.ru/20230608/sidr-1877061351.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, массовое отравление сидром в россии, россия, самара, алексей егоров
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Массовое отравление сидром в России, Россия, Самара, Алексей Егоров
Одного из фигурантов дела о краже спирта для сидра объявили в розыск

СК сообщил о задержании одного из фигурантов дела о краже спирта для "Мистера Сидра"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Один из фигурантов уголовного дела о краже спирта со складов МВД, на которых следствие вышло при расследовании гибели людей от "Мистера Сидра", объявлен в розыск, сообщили в пресс-службе СК России.
По данным ведомства, в мае двое жителей Самары Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров, а также сержант полиции Иван Гребенкин похитили со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Самарской области" шесть тонн метилового спирта. Эта партия была изъята во время проверочных мероприятий и хранилась с 2012 года.
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Затем преступники продали просроченную спиртосодержащую жидкость Артему Айрапетяну. Он, в свою очередь, нелегально поставил его учредителю ООО "Анди" Анару Гусейнову.
"Айрапетян задержан, ему предъявлено обвинение по части три статьи 238 УК (оказание небезопасных услуг. — Прим. ред.). В отношении Егоровых и Гребенкина в ГСУ возбуждено уголовное дело по факту хищения спирта. Гребенкин и Дмитрий Егоров задержаны, им предъявлено обвинение в краже, вину они признали. Алексей Егоров объявлен в розыск", — говорится в заявлении.
О массовом отравлении жителей разных регионов суррогатным сидром стало известно 5 июня. Смертельные случаи выявили в Приволжском федеральном округе. Все они связаны с напитком "Мистер Сидр" от ООО "Анди". Экспертиза выявила в нем опасные примеси метанола и этилбутирата.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о некачественном оказании услуг. По нему задержали предпринимателя, который, по данным следствия, производил напиток в Красноглинском районе Самарской области и поставлял его в торговые точки. Суд арестовал бизнесмена.
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Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияМассовое отравление сидром в РоссииРоссияСамараАлексей Егоров
 
 
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