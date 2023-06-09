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При пожаре на железнодорожной станции в Уфе пострадал человек - РИА Новости, 09.06.2023
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20:34 09.06.2023 (обновлено: 20:46 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/pozhar-1877322536.html
При пожаре на железнодорожной станции в Уфе пострадал человек
При пожаре на железнодорожной станции в Уфе пострадал человек - РИА Новости, 09.06.2023
При пожаре на железнодорожной станции в Уфе пострадал человек
Один человек пострадал при пожаре на железнодорожной станции Уфы, где загорелся склад горюче-смазочных материалов, мужчина находится в тяжёлом состоянии,... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T20:34
2023-06-09T20:46
уфа
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 9 июн - РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре на железнодорожной станции Уфы, где загорелся склад горюче-смазочных материалов, мужчина находится в тяжёлом состоянии, сообщили в минздраве Башкирии.Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что в 19.05 мск произошло возгорание горюче-смазочных материалов в одном из зданий склада железнодорожной станции по адресу улица Малая Силикатная в Уфе. Отмечалось, что горит 60 кубометров материалов."Во время пожара на улице Малой Силикатной пострадал один человек. Пациент доставлен в Республиканский ожоговый центр в тяжелом состоянии",- сообщили в региональном минздраве журналистам.В пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии сообщают, что угрозы жилому сектору и железнодорожным путям нет.
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уфа
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РИА Новости
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Работа пожарных на месте ликвидации возгорания на складе с ГСМ в Уфе
Огонь на складе с ГСМ в Уфе тушат с помощью почти 20 единиц техники, пожарного поезда и катера
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уфа, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Уфа, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре на железнодорожной станции в Уфе пострадал человек

При возгорании склада с горючим на железнодорожной станции в Уфе пострадал человек

Читать ria.ru в
УФА, 9 июн - РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре на железнодорожной станции Уфы, где загорелся склад горюче-смазочных материалов, мужчина находится в тяжёлом состоянии, сообщили в минздраве Башкирии.
Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что в 19.05 мск произошло возгорание горюче-смазочных материалов в одном из зданий склада железнодорожной станции по адресу улица Малая Силикатная в Уфе. Отмечалось, что горит 60 кубометров материалов.
"Во время пожара на улице Малой Силикатной пострадал один человек. Пациент доставлен в Республиканский ожоговый центр в тяжелом состоянии",- сообщили в региональном минздраве журналистам.
В пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии сообщают, что угрозы жилому сектору и железнодорожным путям нет.
Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
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УфаПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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