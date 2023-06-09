https://ria.ru/20230609/pozhar-1877322536.html

При пожаре на железнодорожной станции в Уфе пострадал человек

При пожаре на железнодорожной станции в Уфе пострадал человек - РИА Новости, 09.06.2023

При пожаре на железнодорожной станции в Уфе пострадал человек

Один человек пострадал при пожаре на железнодорожной станции Уфы, где загорелся склад горюче-смазочных материалов, мужчина находится в тяжёлом состоянии,... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T20:34

2023-06-09T20:34

2023-06-09T20:46

уфа

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 9 июн - РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре на железнодорожной станции Уфы, где загорелся склад горюче-смазочных материалов, мужчина находится в тяжёлом состоянии, сообщили в минздраве Башкирии.Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что в 19.05 мск произошло возгорание горюче-смазочных материалов в одном из зданий склада железнодорожной станции по адресу улица Малая Силикатная в Уфе. Отмечалось, что горит 60 кубометров материалов."Во время пожара на улице Малой Силикатной пострадал один человек. Пациент доставлен в Республиканский ожоговый центр в тяжелом состоянии",- сообщили в региональном минздраве журналистам.В пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии сообщают, что угрозы жилому сектору и железнодорожным путям нет.

https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html

уфа

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Работа пожарных на месте ликвидации возгорания на складе с ГСМ в Уфе Огонь на складе с ГСМ в Уфе тушат с помощью почти 20 единиц техники, пожарного поезда и катера 2023-06-09T20:34 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

уфа, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)