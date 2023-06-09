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Москвичам пообещали грозу в пятницу - РИА Новости, 09.06.2023
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08:09 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/pogoda-1877124377.html
Москвичам пообещали грозу в пятницу
Москвичам пообещали грозу в пятницу - РИА Новости, 09.06.2023
Москвичам пообещали грозу в пятницу
Увеличение облачности, кратковременные дожди и грозы во второй половине дня и до плюс 26 градусов ожидаются в пятницу в столице, сообщила РИА Новости ведущий... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T08:09
2023-06-09T08:09
общество
москва
погода
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Увеличение облачности, кратковременные дожди и грозы во второй половине дня и до плюс 26 градусов ожидаются в пятницу в столице, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня увеличение облачности, во второй половине дня кратковременные дожди, грозы. Максимальная температура в Москве - 24-26 градусов, по области - 21-27 градусов", - рассказала Котилевская. Синоптик добавила, что ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду. Во второй половине дня он будет порывистым. Атмосферное давление будет понижаться, позже перейдет на рост и к вечеру составит 750 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
Москвичам пообещали грозу в пятницу

Синоптик Котилевская: дожди, грозы и до плюс 26 градусов ожидаются в Москве в пятницу

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади перед грозой в Москве
Люди на Красной площади перед грозой в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Люди на Красной площади перед грозой в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Увеличение облачности, кратковременные дожди и грозы во второй половине дня и до плюс 26 градусов ожидаются в пятницу в столице, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
«
Москве сегодня увеличение облачности, во второй половине дня кратковременные дожди, грозы. Максимальная температура в Москве - 24-26 градусов, по области - 21-27 градусов", - рассказала Котилевская.
Синоптик добавила, что ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду. Во второй половине дня он будет порывистым. Атмосферное давление будет понижаться, позже перейдет на рост и к вечеру составит 750 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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