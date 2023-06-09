https://ria.ru/20230609/pogoda-1877124377.html

Москвичам пообещали грозу в пятницу

Москвичам пообещали грозу в пятницу - РИА Новости, 09.06.2023

Москвичам пообещали грозу в пятницу

Увеличение облачности, кратковременные дожди и грозы во второй половине дня и до плюс 26 градусов ожидаются в пятницу в столице, сообщила РИА Новости ведущий... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T08:09

2023-06-09T08:09

2023-06-09T08:09

общество

москва

погода

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Увеличение облачности, кратковременные дожди и грозы во второй половине дня и до плюс 26 градусов ожидаются в пятницу в столице, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня увеличение облачности, во второй половине дня кратковременные дожди, грозы. Максимальная температура в Москве - 24-26 градусов, по области - 21-27 градусов", - рассказала Котилевская. Синоптик добавила, что ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду. Во второй половине дня он будет порывистым. Атмосферное давление будет понижаться, позже перейдет на рост и к вечеру составит 750 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

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общество, москва, погода