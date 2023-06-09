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МИД: Россия учтет подрыв аммиакопровода при обсуждении зерновой сделки - РИА Новости, 09.06.2023
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12:18 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/podryv-1877173078.html
МИД: Россия учтет подрыв аммиакопровода при обсуждении зерновой сделки
МИД: Россия учтет подрыв аммиакопровода при обсуждении зерновой сделки - РИА Новости, 09.06.2023
МИД: Россия учтет подрыв аммиакопровода при обсуждении зерновой сделки
Подрыв участка аммиакопровода "Тольятти-Одесса" будет учитываться при консультациях по зерновой сделке, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в эфире телеканала РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T12:18
2023-06-09T12:18
михаил галузин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Подрыв участка аммиакопровода "Тольятти-Одесса" будет учитываться при консультациях по зерновой сделке, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в эфире телеканала "Россия 24". "Я думаю, что, безусловно, этот фактор будет учитываться", - сказал он, отвечая на вопрос, имеет ли смысл продолжать консультации по зерновой сделке после подрыва участка аммиакопровода. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Минобороны РФ заявило в среду, что украинская диверсионная группа в понедельник вечером подорвала в Харьковской области аммиакопровод "Тольятти-Одесса". Пресс-служба ПАО "Трансаммиак", который является оператором российского участка аммиакопровода, сообщила РИА Новости, что российский участок отсечен от украинской части и находится в исправном состоянии под постоянным контролем.
https://ria.ru/20230609/sdelka-1877152380.html
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михаил галузин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Михаил Галузин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
МИД: Россия учтет подрыв аммиакопровода при обсуждении зерновой сделки

Замглавы МИД Галузин: Россия учтет подрыв аммиакопровода при обсуждении зерновой сделки

© AP Photo / Andrew KravchenkoГрузовик разгружает зерно
Грузовик разгружает зерно - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Грузовик разгружает зерно. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Подрыв участка аммиакопровода "Тольятти-Одесса" будет учитываться при консультациях по зерновой сделке, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Я думаю, что, безусловно, этот фактор будет учитываться", - сказал он, отвечая на вопрос, имеет ли смысл продолжать консультации по зерновой сделке после подрыва участка аммиакопровода.
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Посол в Анкаре заявил, что условий для продления зерновой сделки пока нет
Вчера, 11:06
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Минобороны РФ заявило в среду, что украинская диверсионная группа в понедельник вечером подорвала в Харьковской области аммиакопровод "Тольятти-Одесса". Пресс-служба ПАО "Трансаммиак", который является оператором российского участка аммиакопровода, сообщила РИА Новости, что российский участок отсечен от украинской части и находится в исправном состоянии под постоянным контролем.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
В МИД России не увидели перспектив для продления зерновой сделки
5 июня, 13:52
 
Михаил ГалузинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
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