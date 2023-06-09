https://ria.ru/20230609/otnosheniya-1877125038.html
СМИ: наследный принц Саудовской Аравии грозил пересмотреть отношения с США
СМИ: наследный принц Саудовской Аравии грозил пересмотреть отношения с США - РИА Новости, 09.06.2023
СМИ: наследный принц Саудовской Аравии грозил пересмотреть отношения с США
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд грозил США "серьезными экономическими последствиями" из-за того, что те планировали наказать... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T08:19
2023-06-09T08:19
2023-06-09T08:44
в мире
саудовская аравия
сша
эр-рияд (город)
джо байден
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд грозил США "серьезными экономическими последствиями" из-за того, что те планировали наказать Эр-Рияд за решение о сокращении добычи нефти, пишет Washington Post со ссылкой на секретные документы. Газета напоминает, что в октябре прошлого года президент Джо Байден предупредил, что Саудовскую Аравию ждут "некоторые последствия" за пролоббированное ею решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу на фоне высоких цен на энергоносители и приближающихся промежуточных выборов в Соединенных Штатах. И хотя в публичном пространстве Эр-Рияд защищал свои действия с помощью дипломатических заявлений, наследный принц в частном порядке пригрозил коренным образом изменить американо-саудовские отношения и нанести значительный экономический ущерб США, если они действительно примут такие меры.Депеша американской разведки, в которой говорилось об угрозах принца, стала известна в результате обширной утечки секретных материалов, выложенных на платформе Discord. При этом неясно, были ли слова принца переданы непосредственно американским чиновникам или перехвачены с помощью электронной прослушки. Источник издания в Совете национальной безопасности США заявил, что ничего не знает о подобных угрозах со стороны Саудовской Аравии. "В целом такие документы часто представляют собой одномоментное отражение действительности и не могут дать полной картины", — сказал он. По словам собеседника газеты, Вашингтон продолжает сотрудничество с Эр-Риядом и считает его важным партнером для продвижения взаимных интересов на Ближнем Востоке.В начале октября нефтедобывающие страны в составе альянса ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на то что США призывали их этого не делать. В Вашингтоне это решение резко раскритиковали — сами США добивались от Эр-Рияда увеличения добычи, чтобы помочь ЕС снизить нефти из России на фоне ее противостояния с Западом. В Белом доме тогда заявляли о необходимости провести ревизию отношений с Саудовской Аравией, а Байден говорил, что их нужно менять.
https://ria.ru/20230607/rynok-1876829087.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия, сша, эр-рияд (город), джо байден
В мире, Саудовская Аравия, США, Эр-Рияд (город), Джо Байден
СМИ: наследный принц Саудовской Аравии грозил пересмотреть отношения с США
WP: принц Саудовской Аравии грозил последствиями для США в ответ на меры против Эр-Рияда
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд грозил США "серьезными экономическими последствиями" из-за того, что те планировали наказать Эр-Рияд за решение о сокращении добычи нефти, пишет Washington Post
со ссылкой на секретные документы.
Газета напоминает, что в октябре прошлого года президент Джо Байден
предупредил, что Саудовскую Аравию ждут "некоторые последствия" за пролоббированное ею решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу на фоне высоких цен на энергоносители и приближающихся промежуточных выборов в Соединенных Штатах. И хотя в публичном пространстве Эр-Рияд защищал свои действия с помощью дипломатических заявлений, наследный принц в частном порядке пригрозил коренным образом изменить американо-саудовские отношения и нанести значительный экономический ущерб США, если они действительно примут такие меры.
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Депеша американской разведки, в которой говорилось об угрозах принца, стала известна в результате обширной утечки секретных материалов, выложенных на платформе Discord. При этом неясно, были ли слова принца переданы непосредственно американским чиновникам или перехвачены с помощью электронной прослушки.
Источник издания в Совете национальной безопасности США заявил, что ничего не знает о подобных угрозах со стороны Саудовской Аравии.
"В целом такие документы часто представляют собой одномоментное отражение действительности и не могут дать полной картины", — сказал он.
По словам собеседника газеты, Вашингтон продолжает сотрудничество с Эр-Риядом и считает его важным партнером для продвижения взаимных интересов на Ближнем Востоке.
В начале октября нефтедобывающие страны в составе альянса ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на то что США призывали их этого не делать. В Вашингтоне это решение резко раскритиковали — сами США добивались от Эр-Рияда увеличения добычи, чтобы помочь ЕС снизить нефти из России на фоне ее противостояния с Западом. В Белом доме тогда заявляли о необходимости провести ревизию отношений с Саудовской Аравией, а Байден говорил, что их нужно менять.
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