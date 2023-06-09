Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил ввести единые стандарты образования в ЕАЭС - РИА Новости, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
16:44 09.06.2023 (обновлено: 18:22 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/obrazovanie-1877272056.html
Путин предложил ввести единые стандарты образования в ЕАЭС
Путин предложил ввести единые стандарты образования в ЕАЭС - РИА Новости, 09.06.2023
Путин предложил ввести единые стандарты образования в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин предложил подумать о внедрении общих принципов и стандартов образования в странах ЕАЭС и СНГ, но не возвращаясь к советской... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:44
2023-06-09T18:22
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
снг
в мире
год педагога и наставника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg
СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать о внедрении общих принципов и стандартов образования в странах ЕАЭС и СНГ, но не возвращаясь к советской системе, чтобы не талдычить постулаты 50-летней давности. Путин предложил представителям стран ЕАЭС подумать над внедрением общих принципов и стандартов образования, координации научных программ, унификации требований к профессиям, создании единых учебников по техническим и другим дисциплинам. "Еще раз подчеркну, это совсем не значит, что мы должны вместе с вами, мы все родом из Советского Союза, вернуться к советской системе образования и там опять талдычить какие-то постулаты 30-ти или 50-тилетней давности. Мы просто должны опираться на фундаментальные основы нашей системы образования, но смотреть вперед, двигаться вперед, брать самое лучшее, что есть в мире, и создавать свое", - сказал он на встрече с главами делегаций СНГ и ЕАЭС.
https://ria.ru/20230609/suverenitet-1877258135.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_18953c3fe2e2abe58e6436eff40109d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, евразийский экономический союз, снг, в мире
Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, СНГ, В мире, Год педагога и наставника
Путин предложил ввести единые стандарты образования в ЕАЭС

Президент России Путин предложил ввести единые стандарты и принципы образования в ЕАЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать о внедрении общих принципов и стандартов образования в странах ЕАЭС и СНГ, но не возвращаясь к советской системе, чтобы не талдычить постулаты 50-летней давности.
Путин предложил представителям стран ЕАЭС подумать над внедрением общих принципов и стандартов образования, координации научных программ, унификации требований к профессиям, создании единых учебников по техническим и другим дисциплинам.
"Еще раз подчеркну, это совсем не значит, что мы должны вместе с вами, мы все родом из Советского Союза, вернуться к советской системе образования и там опять талдычить какие-то постулаты 30-ти или 50-тилетней давности. Мы просто должны опираться на фундаментальные основы нашей системы образования, но смотреть вперед, двигаться вперед, брать самое лучшее, что есть в мире, и создавать свое", - сказал он на встрече с главами делегаций СНГ и ЕАЭС.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Путин призвал укрепить технологический суверенитет СНГ и ЕАЭС
Вчера, 16:02
 
Год педагога и наставникаРоссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союзСНГВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала