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Путин предложил ввести единые стандарты образования в ЕАЭС
Путин предложил ввести единые стандарты образования в ЕАЭС - РИА Новости, 09.06.2023
Путин предложил ввести единые стандарты образования в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин предложил подумать о внедрении общих принципов и стандартов образования в странах ЕАЭС и СНГ, но не возвращаясь к советской... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:44
2023-06-09T16:44
2023-06-09T18:22
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владимир путин
евразийский экономический союз
снг
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год педагога и наставника
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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать о внедрении общих принципов и стандартов образования в странах ЕАЭС и СНГ, но не возвращаясь к советской системе, чтобы не талдычить постулаты 50-летней давности. Путин предложил представителям стран ЕАЭС подумать над внедрением общих принципов и стандартов образования, координации научных программ, унификации требований к профессиям, создании единых учебников по техническим и другим дисциплинам. "Еще раз подчеркну, это совсем не значит, что мы должны вместе с вами, мы все родом из Советского Союза, вернуться к советской системе образования и там опять талдычить какие-то постулаты 30-ти или 50-тилетней давности. Мы просто должны опираться на фундаментальные основы нашей системы образования, но смотреть вперед, двигаться вперед, брать самое лучшее, что есть в мире, и создавать свое", - сказал он на встрече с главами делегаций СНГ и ЕАЭС.
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россия, владимир путин, евразийский экономический союз, снг, в мире
Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, СНГ, В мире, Год педагога и наставника
Путин предложил ввести единые стандарты образования в ЕАЭС
Президент России Путин предложил ввести единые стандарты и принципы образования в ЕАЭС
СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать о внедрении общих принципов и стандартов образования в странах ЕАЭС и СНГ, но не возвращаясь к советской системе, чтобы не талдычить постулаты 50-летней давности.
Путин предложил представителям стран ЕАЭС подумать над внедрением общих принципов и стандартов образования, координации научных программ, унификации требований к профессиям, создании единых учебников по техническим и другим дисциплинам.
"Еще раз подчеркну, это совсем не значит, что мы должны вместе с вами, мы все родом из Советского Союза, вернуться к советской системе образования и там опять талдычить какие-то постулаты 30-ти или 50-тилетней давности. Мы просто должны опираться на фундаментальные основы нашей системы образования, но смотреть вперед, двигаться вперед, брать самое лучшее, что есть в мире, и создавать свое", - сказал он на встрече с главами делегаций СНГ и ЕАЭС.
Путин призвал укрепить технологический суверенитет СНГ и ЕАЭС