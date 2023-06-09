https://ria.ru/20230609/obrazovanie-1877272056.html

Путин предложил ввести единые стандарты образования в ЕАЭС

Путин предложил ввести единые стандарты образования в ЕАЭС - РИА Новости, 09.06.2023

Путин предложил ввести единые стандарты образования в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин предложил подумать о внедрении общих принципов и стандартов образования в странах ЕАЭС и СНГ, но не возвращаясь к советской... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T16:44

2023-06-09T16:44

2023-06-09T18:22

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

снг

в мире

год педагога и наставника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg

СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать о внедрении общих принципов и стандартов образования в странах ЕАЭС и СНГ, но не возвращаясь к советской системе, чтобы не талдычить постулаты 50-летней давности. Путин предложил представителям стран ЕАЭС подумать над внедрением общих принципов и стандартов образования, координации научных программ, унификации требований к профессиям, создании единых учебников по техническим и другим дисциплинам. "Еще раз подчеркну, это совсем не значит, что мы должны вместе с вами, мы все родом из Советского Союза, вернуться к советской системе образования и там опять талдычить какие-то постулаты 30-ти или 50-тилетней давности. Мы просто должны опираться на фундаментальные основы нашей системы образования, но смотреть вперед, двигаться вперед, брать самое лучшее, что есть в мире, и создавать свое", - сказал он на встрече с главами делегаций СНГ и ЕАЭС.

https://ria.ru/20230609/suverenitet-1877258135.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, евразийский экономический союз, снг, в мире