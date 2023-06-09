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Кравцов рассказал о развитии образования в условиях санкций - РИА Новости, 09.06.2023
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15:36 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/obrazovanie-1877246984.html
Кравцов рассказал о развитии образования в условиях санкций
Кравцов рассказал о развитии образования в условиях санкций - РИА Новости, 09.06.2023
Кравцов рассказал о развитии образования в условиях санкций
Несмотря на санкции, российское образование развивается, многие страны проявляют большой интерес, заявил в эфире канала "Россия 24" министр просвещения Сергей... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:36
2023-06-09T15:36
сергей кравцов
россия
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КАЗАНЬ, 9 июн – РИА Новости. Несмотря на санкции, российское образование развивается, многие страны проявляют большой интерес, заявил в эфире канала "Россия 24" министр просвещения Сергей Кравцов. "Российская Федерация динамично развивается, развивается экономика, система образования, несмотря ни на какие санкции определенных стран, которые хотят помешать этому. Мы показываем прекрасные результаты", - сказал Кравцов.Он отметил, что многие дружественные государства проявляют большое интерес к организации системы образования в России, министерство просвещения находится с ними на связи.
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сергей кравцов, россия
Сергей Кравцов, Россия
Кравцов рассказал о развитии образования в условиях санкций

Кравцов: несмотря на санкции, многие страны проявляют интерес к российскому образованию

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 9 июн – РИА Новости. Несмотря на санкции, российское образование развивается, многие страны проявляют большой интерес, заявил в эфире канала "Россия 24" министр просвещения Сергей Кравцов.
"Российская Федерация динамично развивается, развивается экономика, система образования, несмотря ни на какие санкции определенных стран, которые хотят помешать этому. Мы показываем прекрасные результаты", - сказал Кравцов.
Он отметил, что многие дружественные государства проявляют большое интерес к организации системы образования в России, министерство просвещения находится с ними на связи.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Кравцов: Россия готова внедрять иностранные цифровые ресурсы в образование
8 июня, 13:03
 
Сергей КравцовРоссия
 
 
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