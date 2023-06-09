https://ria.ru/20230609/obrazovanie-1877246984.html

Кравцов рассказал о развитии образования в условиях санкций

Кравцов рассказал о развитии образования в условиях санкций - РИА Новости, 09.06.2023

Кравцов рассказал о развитии образования в условиях санкций

Несмотря на санкции, российское образование развивается, многие страны проявляют большой интерес, заявил в эфире канала "Россия 24" министр просвещения Сергей... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T15:36

2023-06-09T15:36

2023-06-09T15:36

сергей кравцов

россия

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КАЗАНЬ, 9 июн – РИА Новости. Несмотря на санкции, российское образование развивается, многие страны проявляют большой интерес, заявил в эфире канала "Россия 24" министр просвещения Сергей Кравцов. "Российская Федерация динамично развивается, развивается экономика, система образования, несмотря ни на какие санкции определенных стран, которые хотят помешать этому. Мы показываем прекрасные результаты", - сказал Кравцов.Он отметил, что многие дружественные государства проявляют большое интерес к организации системы образования в России, министерство просвещения находится с ними на связи.

https://ria.ru/20230608/obrazovanie-1876924411.html

россия

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2023

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сергей кравцов, россия