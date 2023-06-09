https://ria.ru/20230609/nepogoda-1877125596.html

В районе Приморья ввели режим ЧС из-за непогоды

В районе Приморья ввели режим ЧС из-за непогоды - РИА Новости, 09.06.2023

В районе Приморья ввели режим ЧС из-за непогоды

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Пограничном районе Приморского края, где непогода оставила село без автомобильного сообщения,... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T08:26

2023-06-09T08:26

2023-06-09T08:26

происшествия

пограничный район

приморский край

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Пограничном районе Приморского края, где непогода оставила село без автомобильного сообщения, написала прокуратура региона в Telegram-канале. Ранее в Примавтодоре рассказали, что в Пограничном районе прошли мощные дожди, из-за которых вода заливает дорогу в село Садовый. Попасть в населенный пункт не могли ни легковые, ни грузовые автомобили. Восстановить проезд удастся, предположительно, к вечеру пятницы. "Прокурор района принял участие в заседании комиссии Пограничного муниципального округа (района - ред.) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, по результатам которого принято решение о введении на территории муниципального округа с 12.00 (5.00 мск) 9 июня режима чрезвычайной ситуации муниципального характера и создании оперативного штаба", - говорится в публикации. Районный прокурор связался с жителями села, отслеживается информация о наличии продуктов, детского питания и предметов первой необходимости. В Приморье действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей 9-10 июня. Осадки идут в отдельных районах края. Во Владивостоке ливень начался во второй половине дня четверга. Улицы города затопило, за ночь ливни повредили дороги, подпорные стены и тротуары, сошел грунт с косогоров, местами смыло асфальт и брусчатку. По данным синоптиков, менее чем за сутки во Владивостоке выпала месячная норма осадков, она побила рекорд 30-летней давности.

https://ria.ru/20230604/chs-1876129824.html

https://ria.ru/20230607/chs-1876835563.html

пограничный район

приморский край

владивосток

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происшествия, пограничный район, приморский край, владивосток