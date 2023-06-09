https://ria.ru/20230609/nepogoda-1877125596.html
В районе Приморья ввели режим ЧС из-за непогоды
В районе Приморья ввели режим ЧС из-за непогоды - РИА Новости, 09.06.2023
В районе Приморья ввели режим ЧС из-за непогоды
Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Пограничном районе Приморского края, где непогода оставила село без автомобильного сообщения,... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T08:26
2023-06-09T08:26
2023-06-09T08:26
происшествия
пограничный район
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Пограничном районе Приморского края, где непогода оставила село без автомобильного сообщения, написала прокуратура региона в Telegram-канале. Ранее в Примавтодоре рассказали, что в Пограничном районе прошли мощные дожди, из-за которых вода заливает дорогу в село Садовый. Попасть в населенный пункт не могли ни легковые, ни грузовые автомобили. Восстановить проезд удастся, предположительно, к вечеру пятницы. "Прокурор района принял участие в заседании комиссии Пограничного муниципального округа (района - ред.) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, по результатам которого принято решение о введении на территории муниципального округа с 12.00 (5.00 мск) 9 июня режима чрезвычайной ситуации муниципального характера и создании оперативного штаба", - говорится в публикации. Районный прокурор связался с жителями села, отслеживается информация о наличии продуктов, детского питания и предметов первой необходимости. В Приморье действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей 9-10 июня. Осадки идут в отдельных районах края. Во Владивостоке ливень начался во второй половине дня четверга. Улицы города затопило, за ночь ливни повредили дороги, подпорные стены и тротуары, сошел грунт с косогоров, местами смыло асфальт и брусчатку. По данным синоптиков, менее чем за сутки во Владивостоке выпала месячная норма осадков, она побила рекорд 30-летней давности.
https://ria.ru/20230604/chs-1876129824.html
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происшествия, пограничный район, приморский край, владивосток
Происшествия, Пограничный район, Приморский край, Владивосток
В районе Приморья ввели режим ЧС из-за непогоды
В Пограничном районе Приморья, где из-за ливней залило дорогу к селу, ввели режим ЧС
ВЛАДИВОСТОК, 9 июн - РИА Новости.
Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Пограничном районе Приморского края, где непогода оставила село без автомобильного сообщения, написала прокуратура региона в Telegram-канале
.
Ранее в Примавтодоре рассказали, что в Пограничном районе прошли мощные дожди, из-за которых вода заливает дорогу в село Садовый. Попасть в населенный пункт не могли ни легковые, ни грузовые автомобили. Восстановить проезд удастся, предположительно, к вечеру пятницы.
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"Прокурор района принял участие в заседании комиссии Пограничного муниципального округа (района - ред.) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, по результатам которого принято решение о введении на территории муниципального округа с 12.00 (5.00 мск) 9 июня режима чрезвычайной ситуации муниципального характера и создании оперативного штаба", - говорится в публикации.
Районный прокурор связался с жителями села, отслеживается информация о наличии продуктов, детского питания и предметов первой необходимости.
В Приморье действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей 9-10 июня. Осадки идут в отдельных районах края. Во Владивостоке
ливень начался во второй половине дня четверга. Улицы города затопило, за ночь ливни повредили дороги, подпорные стены и тротуары, сошел грунт с косогоров, местами смыло асфальт и брусчатку. По данным синоптиков, менее чем за сутки во Владивостоке выпала месячная норма осадков, она побила рекорд 30-летней давности.
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